Gigaügylet készül az AI-szektorban

Sikerklub hazai kkv-nak Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!

Az Nvidia és az OpenAI jelenleg egy nagyszabású megállapodásról tárgyal,

amely az Egyesült Királyság adatközpont-fejlesztését támogatná.

A CNBC információi szerint a tárgyalások még folyamatban vannak az Nvidia, az OpenAI és az Nscale felhőszolgáltató cég között.

A végleges beruházási megállapodást várhatóan a jövő héten jelentik be, Donald Trump amerikai elnök egyesült királysági állami látogatása során. Az OpenAI nem kívánt nyilatkozni a tárgyalásokról, míg az Nvidia és az Nscale nem reagált azonnal a CNBC megkeresésére.

A világ számos országa igyekszik megnyerni az amerikai mesterséges intelligencia vállalatok beruházásait, hogy fejlesszék saját nemzeti infrastruktúrájukat és kiaknázzák technológiai ambícióikat. Az úgynevezett "szuverén" AI - a fejlett mesterséges intelligencia rendszerek mögötti adatfeldolgozási infrastruktúra hazai kiépítése - kiemelt fontosságú a kormányok számára, amelyek csökkenteni szeretnék függőségüket a külföldi országoktól a kritikus technológiák terén.

Az Egyesült Királyság kormánya nem kívánt nyilatkozni a beruházási tárgyalásokról. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója várhatóan csatlakozik Trumphoz a jövő heti brit állami látogatáson.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ