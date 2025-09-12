Gigaügylet készül az AI-szektorban

  • Megjelenítés
Trump embere egyértelmű üzenetet küldött Magyarországnak: vége van az orosz energia korának
Az Nvidia és az OpenAI jelentős mesterséges intelligencia infrastruktúra-fejlesztési beruházást tervez az Egyesült Királyságban, amely több milliárd dolláros értékű lehet - írta a Cnbc. A végleges beruházási megállapodást várhatóan a jövő héten jelentik be, Donald Trump amerikai elnök egyesült királysági állami látogatása során.
Az Nvidia és az OpenAI jelenleg egy nagyszabású megállapodásról tárgyal,

amely az Egyesült Királyság adatközpont-fejlesztését támogatná.

A CNBC információi szerint a tárgyalások még folyamatban vannak az Nvidia, az OpenAI és az Nscale felhőszolgáltató cég között.

A végleges beruházási megállapodást várhatóan a jövő héten jelentik be, Donald Trump amerikai elnök egyesült királysági állami látogatása során. Az OpenAI nem kívánt nyilatkozni a tárgyalásokról, míg az Nvidia és az Nscale nem reagált azonnal a CNBC megkeresésére.

A világ számos országa igyekszik megnyerni az amerikai mesterséges intelligencia vállalatok beruházásait, hogy fejlesszék saját nemzeti infrastruktúrájukat és kiaknázzák technológiai ambícióikat. Az úgynevezett "szuverén" AI - a fejlett mesterséges intelligencia rendszerek mögötti adatfeldolgozási infrastruktúra hazai kiépítése - kiemelt fontosságú a kormányok számára, amelyek csökkenteni szeretnék függőségüket a külföldi országoktól a kritikus technológiák terén.

Az Egyesült Királyság kormánya nem kívánt nyilatkozni a beruházási tárgyalásokról. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója várhatóan csatlakozik Trumphoz a jövő heti brit állami látogatáson.

