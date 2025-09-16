Újabb helyről kapott kosarat a csődbe ment légitársaság

Scott Kirby, a United Airlines vezérigazgatója kedden jelentette be, hogy
vállalatuk nem fog ajánlatot tenni a csődbe ment Spirit Airlines eszközeire, ha azok elérhetővé válnak a piacon.
A Spirit Airlines a múlt hónapban egy éven belül már másodszor kért csődvédelmet, miután a korábbi átszervezés nem tudta stabilizálni a légitársaság pénzügyi helyzetét. A diszkont légitársaság átalakítása során várhatóan csökkenteni fogják hálózatukat és flottájukat, ami különböző eszközöket tehet elérhetővé a versenytársak számára.
Kirby a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy a Spirit repülőgépei, résidői és útvonalai egyszerűen nem működnének a chicagói székhelyű légitársaság számára. Hozzátette, hogy két-három évbe és repülőgépenként 15 millió dollárba kerülne a fapados légitársaság flottájának átalakítása, ami kivitelezhetetlenné teszi azt a United számára.
Ez nem a mi profilunk, így nem is próbálkozunk vele"
- mondta Kirby az interjúban.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
