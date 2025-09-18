  • Megjelenítés
Milliárdos felvásárlás jön a gyógyszeriparban
Befektetés

Milliárdos felvásárlás jön a gyógyszeriparban

Portfolio
A Roche 3,5 milliárd dollárért vásárolja fel a 89bio amerikai biotechnológiai céget, hogy erősítse a máj- és kardiometabolikus betegségek kezelésére irányuló fejlesztési portfólióját.

A svájci gyógyszergyártó csütörtökön jelentette be a megállapodást, amely segíti a vállalatot a súlycsökkentő készítmények piacához kapcsolódó területen való növekedésben, ahol a Roche nemrég jelentős előrelépést tett.

A közlemény szerint az üzlet értéke körülbelül 2,4 milliárd dollár, amely egy nem forgalomképes feltételes értékjogot is beleszámítva akár 3,5 milliárd dollárra is nőhet.

A 89bio vezető gyógyszere, a pegozafermin, amely az FGF21 analógok osztályába tartozik, a fejlesztés késői szakaszában van. A készítmény a metabolikus diszfunkcióval összefüggő steatohepatitis (zsírmáj) kezelésére szolgál, beleértve annak előrehaladott stádiumait is.

A Roche közölte, hogy 14,5 dolláros részvényenkénti készpénzes ajánlatot tesz a 89bio összes törzsrészvényére, valamint egy feltételes értékjogot, amely akár 6 dolláros részvényenkénti mérföldkő-kifizetést is tartalmazhat.

A vállalat hangsúlyozta, hogy a felvásárlás aláhúzza elkötelezettségét a szív- és érrendszeri, vese- és anyagcsere-betegségek terápiáinak fejlesztése iránt, különösen a túlsúly, elhízás és az ezekkel összefüggő egészségügyi problémák, mint a zsírmáj (MASH) által érintett betegek számára.

A Roche idén már megszerezte a dániai Zealand Pharma által fejlesztett elhízás elleni terápia jogait egy akár 5,3 milliárd dolláros üzletben, 2023 végén pedig megállapodást kötött a súlycsökkentő gyógyszereket fejlesztő Carmot 2,7 milliárd dolláros felvásárlásáról.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

