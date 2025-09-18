Milliárdos felvásárlás jön a gyógyszeriparban

A svájci gyógyszergyártó csütörtökön jelentette be a megállapodást, amely segíti a vállalatot a súlycsökkentő készítmények piacához kapcsolódó területen való növekedésben, ahol a Roche nemrég jelentős előrelépést tett.
A közlemény szerint az üzlet értéke körülbelül 2,4 milliárd dollár, amely egy nem forgalomképes feltételes értékjogot is beleszámítva akár 3,5 milliárd dollárra is nőhet.
A 89bio vezető gyógyszere, a pegozafermin, amely az FGF21 analógok osztályába tartozik, a fejlesztés késői szakaszában van. A készítmény a metabolikus diszfunkcióval összefüggő steatohepatitis (zsírmáj) kezelésére szolgál, beleértve annak előrehaladott stádiumait is.
A Roche közölte, hogy 14,5 dolláros részvényenkénti készpénzes ajánlatot tesz a 89bio összes törzsrészvényére, valamint egy feltételes értékjogot, amely akár 6 dolláros részvényenkénti mérföldkő-kifizetést is tartalmazhat.
A vállalat hangsúlyozta, hogy a felvásárlás aláhúzza elkötelezettségét a szív- és érrendszeri, vese- és anyagcsere-betegségek terápiáinak fejlesztése iránt, különösen a túlsúly, elhízás és az ezekkel összefüggő egészségügyi problémák, mint a zsírmáj (MASH) által érintett betegek számára.
A Roche idén már megszerezte a dániai Zealand Pharma által fejlesztett elhízás elleni terápia jogait egy akár 5,3 milliárd dolláros üzletben, 2023 végén pedig megállapodást kötött a súlycsökkentő gyógyszereket fejlesztő Carmot 2,7 milliárd dolláros felvásárlásáról.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Az EKB a pokolba lökött egy céget: 23 milliárdról 740 millióra zuhant a piaci értéke
Csak magára vethet a vállalat.
A forintot és a devizapiacokat is megrázta, ahogy kimondta az áment a Fed
Délután újabb káosz jöhet a valutapiacokon.
Trump egy csapással löki gödörbe a betegeket és az európai ipart
Az amerikai elnök lépésének emberéletekben és milliárdokban lehet mérni az árát.
Oltásellenes aktivisták szavaznak hamarosan az oltásokról, miközben a súlyos, rég elfeledett betegség terjed
Széles körben terjeszt egy oltásellenes elméletet az egészségügyi miniszter.
Lecsapott a legendás HIMARS: hatalmas „tűzijáték” lett a vége, méregdrága fegyvert vesztettek az oroszok
Videó is készült az esetről.
Egy nagy célt vett komolyan az EU, azt is elbukja
Hiába a sok vállalás, a fal előtt elrántották a kormányt.
Előkerült az orosz vezérkari főnök: minden fronton orosz nyomulásról számolt be, de van itt egy furcsaság
Ellentmondásos a jelentés.
Polgárháború Amerikában: mi lesz, ha valósságá válik mindenki legrosszabb rémálma?
Ne legyenek illúzióink: ez ránk nézve is szörnyű következményeket hozhat.
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Túlpöröghet az Otthon Start? A lakáspiac feszültségei most kezdenek igazán látszani (videó)
Az Otthon Start elsöprő tempóban indult: már az első héten ötezren igényelték a maximum 3%-os kamattal elérhető lakáshitelt. Ez már önmagában is forradalmi hatás, de a háttérben komoly k
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod