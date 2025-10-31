  • Megjelenítés
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy miért csúszik a döntés azzal kapcsolatban, hogy a lefoglalt orosz vagyonokat Ukrajna finanszírozására használja fel az Európai Unió. Szóba kerültek a felmerült jogi aggályok, valamint az is, elképzelhető-e olyan forgatókönyv, amelyben az EU felfüggeszti a megtámadott ország támogatását. Vendégünk Sasvári Marcell, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzője volt. A második részben a Magyar Nemzeti Bank friss megtakarítási jelentését elemeztük Süle-Szigeti Bulcsúval, a Portfolio pénzügyi elemzőjével. A jelentésből többek között kiderült, mit kezdtek a magyarok az év elején megkapott több ezer milliárd forintnyi állampapír-vagyonnal és hozammal.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Orosz vagyonok és uniós jogi viták – (01:37)
  • Magyar megtakarítások – (15:39)
  • Tőkepiaci kitekintő – (27:17)

