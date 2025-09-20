  • Megjelenítés
FONTOS Nem mindennapi történet sejlik fel a legendás MiG vadászgépek megalkotója mögött – Így változtatta meg egy testvérpár a világot
Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás
Befektetés

Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás

Portfolio
A befektetés elsőre bonyolultnak tűnhet, tele idegen kifejezésekkel és kockázatos lehetőségekkel. Pedig az alapelvek egyszerűek – és épp ezeket mutatja be webináriumunk. Megtanulhatod, hogyan tedd pénzügyeidet átláthatóvá, hogyan építs diverzifikált portfóliót, és hogyan maradj fókuszban a piaci zaj közepette. Itt nincs szükség Wall Street-i rutinra, csak kíváncsiságra és egy kezdő lépésre.

Online előadásunk egyszerűen és érthetően mutatja be az alapelveket, amelyekre még a legnagyobb befektetők, mint Warren Buffett is esküsznek.

Webináriumunk nem a szakzsargonokról szól, hanem arról, hogyan építhetsz ki hosszú távon stabil, tudatos stratégiát, amely igazán passzol hozzád.

A webinárium során szó lesz többek között:

  • Hogyan alakíts ki személyre szabott, hosszú távú befektetési stratégiát

  • Okos kockázatkezelés a mindennapi döntésekben

  • A diverzifikáció szerepe és jelentősége

  • Hogyan maradj higgadt és fókuszált a piaci ingadozások közepette

  • Tippek a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez és a befektetési célok eléréséhez

Csatlakozz, és tedd meg az első lépést egy tudatosabb pénzügyi jövő felé!

Időpont: 2025. szeptember 21. 19:00 - 19:45

További információ és regisztráció ITT.

Helyszín: Az internet

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

Adómegtakarítás okosan

Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?

Számlanyitási kisokos

Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?

Befektetés inflációs környezetben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2193247114-árfolyam-befektetés-gazdaság-grafikon-pénz-pénzügy-piac-részvény-tőzsde-világgazdaság
Portfolio signature
Ez a profi befektető 2000 százalékot keresett egy részvényen – Most elárulta a módszerét
Pénzcentrum
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility