Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. Az izraeli-palesztin túsz- és fogolycserével egyidejűleg Egyiptomban gázai békecsúcs is zajlik ma, amelyen több más ország vezetője mellett részt vett Donald Trump, Keir Starmer és Orbán Viktor is. A két országban párhuzamosan zajló eseményeket Csicsmann Lászlóval a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, a Corvinus Egyetem tanárával tekintettük át a műsor első részében. Ezután a pénteken kezdődött nagy tőkepiaci esést, ennek hátterét és e hétre áthúzódó hatásait tekintettük át Nagy Viktorral, a Portfolio Részvény rovatának vezető elemzőjével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Gáza – (01:48)
  • Tőkepiaci esés – (16:51)
  • Makronaptár – (25:50)

További epizódok
