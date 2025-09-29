Berobbant a korszakalkotó megatrend - Óriási befektetési lehetőségeket rejt

A mesterséges intelligencia után új őrület kezd kibontakozni a tőzsdéken, nem is alaptalanul, hiszen egy olyan új, korszakalkotó megatrend van épp berobbanó félben. Ez több kiváló befektetési lehetőséget is rejt, hiszen már most látszik, hogy milyen iparági szereplők és részvények lehetnek a nagy nyertesek. Összeszedtük, hogy mit érdemes tudni most erről az új megatrendről, emellett pedig befektetési ötleteket is hoztunk: 5 részvény is van, melyre kiemelten érdemes figyelnie most azoknak, akik nem akarnak kimaradni a következő évek egyik legnagyobb tőzsdei sztorijáról.

Lassan 3 éve dübörög már a mesterséges intelligencia őrület a tőzsdéken, az AI pedig napról napra kap nagyobb szerepet mindennapi életünkben.

Ezen időszak során azonban már jónéhány vállalat részvényárfolyama elszállt, így nem feltétlenül ebben a szektorban találjuk most a legjobb beszállókat és befektetési lehetőségeket.

Van azonban egy olyan szektor, amely még csak most robban be, és óriási befektetési lehetőségeket rejt.