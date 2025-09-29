Cunami előtti csend a lakossági állampapíroknál

Portfolio Professional Investment Day 2025 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2026-os befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.

Idei mélyponton a lakossági állampapír-vásárlások

Az év legalacsonyabb számait hozták múlt héten a lakossági állampapírok – derül ki az ÁKK által közzétett, 39. heti bruttó értékesítési adatokból. A szokott módon ismét a Fix Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír volt a megtakarítók kedvence.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 39. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük az előző héthez viszonyított változás mértékét.

Fix Magyar Állampapír: 15,54 milliárd Ft (-15%)

15,54 milliárd Ft (-15%) Bónusz Magyar Állampapír: 7,32 milliárd Ft (-31%)

7,32 milliárd Ft (-31%) Kincstári Takarékjegy: 10,24 milliárd Ft (+59%)

10,24 milliárd Ft (+59%) Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 3,36 milliárd Ft (-15%)

3,36 milliárd Ft (-15%) Prémium Magyar Állampapír: 0,43 milliárd Ft (-23%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 36,9 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Ez az év legalacsonyabb heti adata lett, de már a megelőző héten is csak hajszállal sikerült elkerülni a mélypontot, akkor 39,8 milliárd forint folyt be a lakossági állampapírokba.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 39. heti számokkal együtt idén már összesen 3907 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 1931 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1106 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló KTJ-t pedig 390 milliárd forintért vették idén a befektetők.

Megtörtént a nagy átrendeződés

A szeptember közepi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 4103 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az új kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, szeptember közepén már a 2907 milliárdot is elérte a papír állománya. Ugyancsak ütemesen növekszik a Bónusz Magyar Állampapír is, ebben a papírban 2455 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

Új állampapírok jönnek októbertől – de melyikbe érdemes befektetni?

A meglehetősen alacsony számokat követően az előttünk álló hetekben minden bizonnyal lényegesen magasabb bruttó értékesítési adatokat fogunk látni. Ezt két okból is feltételezhetjük: egyrészt az Államadósság Kezelő Központ októbertől új lakossági állampapírokat dob piacra, megújul a FixMÁP, a MÁP Plusz, a BMÁP és a Prémium Magyar Állampapír is, azaz szinte az összes nagy volumenű lakossági állampapír kondícióiban változások jönnek.

A fix kamatozású papírok kamata emelkedik, például a Fix Magyar Állampapírt október 1-től évi 7%-os kamattal vásárolhatják meg a lakossági befektetők.

A magasabb kamatok értelemszerűen nagyobb vonzerőt jelentenek, ez önmagában is növelheti a lakossági keresletet.

A másik keresletnövelő tényező pedig, hogy szeptember 30-án jár le egy nagy BMÁP-sorozat, amiből – az utolsó időszaki kamattal együtt – mintegy 450 milliárd forint kifizetésre számíthatnak a háztartások. A korábbi hónapok tapasztalatai pedig azt mutatják, hogy a nagy állampapír-kifizetéseket nagy keresletfelfutás követi – minden bizonnyal most is hasonló jelenség lesz megfigyelhető.

Arról, hogy különböző időtávokon melyik új papírral lehet a legmagasabb hozamot elérni, itt írtunk részletesen.

