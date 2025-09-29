  • Megjelenítés
Gigantikus felvásárlás a játékiparban: 55 milliárd dollárért cserél gazdát a világhírű cég
Befektetés

Gigantikus felvásárlás a játékiparban: 55 milliárd dollárért cserél gazdát a világhírű cég

Portfolio
Az Electronic Arts részvényenként 210 dolláros készpénzajánlatot kapott, így összesen 55 milliárd dolláros felvásárlási megállapodást kötött a PIF, a Silver Lake és az Affinity Partners befektetőkkel - írta meg a CNBC.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az Electronic Arts hétfőn bejelentette, hogy megállapodást kötött a PIF, a Silver Lake és az Affinity Partners befektetői csoporttal, amely

teljes egészében készpénzben fizetve 55 milliárd dollárért vásárolja fel a vállalatot.

A megállapodás értelmében a játékfejlesztő cég részvényesei 210 dollárt kapnak készpénzben minden egyes részvényért.

A bejelentés előtt az EA részvénykereskedését felfüggesztették, miután a papírok értéke a nyitás előtti kereskedésben körülbelül 6 százalékkal emelkedett. Pénteken a részvények már mintegy 15 százalékkal erősödtek, miután a Wall Street Journal arról számolt be, hogy a vállalat közel áll egy megállapodáshoz, amely szerint kivonják a tőzsdéről.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Három hasznos tipp, ha állampapírra fáj a fogad
Befektetés
Itt az utolsó állampapír-pénzeső, százmilliárdok ömlenek a magyar lakossági befektetőkhöz
Pénzcentrum
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility