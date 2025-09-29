Gigantikus felvásárlás a játékiparban: 55 milliárd dollárért cserél gazdát a világhírű cég

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az Electronic Arts hétfőn bejelentette, hogy megállapodást kötött a PIF, a Silver Lake és az Affinity Partners befektetői csoporttal, amely

teljes egészében készpénzben fizetve 55 milliárd dollárért vásárolja fel a vállalatot.

A megállapodás értelmében a játékfejlesztő cég részvényesei 210 dollárt kapnak készpénzben minden egyes részvényért.

A bejelentés előtt az EA részvénykereskedését felfüggesztették, miután a papírok értéke a nyitás előtti kereskedésben körülbelül 6 százalékkal emelkedett. Pénteken a részvények már mintegy 15 százalékkal erősödtek, miután a Wall Street Journal arról számolt be, hogy a vállalat közel áll egy megállapodáshoz, amely szerint kivonják a tőzsdéről.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ