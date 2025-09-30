  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Mi folyik itt?! Több mint 1700 százalékot szárnyalt ez a részvény!

Portfolio
Egy amerikai chipgyártó vállalat sikeresen kilépett a csődvédelmi eljárásból, miután jelentősen csökkentette adósságállományát és kamatköltségeit. Első ránézésre úgy tűnik, mintha a fejleményre reagálva valósággal elszabadultak volna az indulatok és több mint 1700 százalékot ralizott volna a részvény, de a valóság ennél eggyel összetettebb.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A chipgyártással foglalkozó Wolfspeed hétfői bejelentése szerint sikeresen kilépett a 11. fejezet szerinti csődvédelmi eljárásból,

miután közel 70 százalékkal csökkentette teljes adósságát, valamint mintegy 60 százalékkal mérsékelte éves készpénzes kamatköltségeit. A Wolfspeed közleménye szerint elegendő likviditással rendelkezik ahhoz, hogy továbbra is biztosítsa ügyfelei számára a szilícium-karbid alapú chipeket. (Ezek olyan félvezetők, amelyek energiahatékonyabbak és olyan nagy teljesítményű alkalmazásokban használatosak, mint az elektromos járművek, napelemes inverterek és ipari energiarendszerek.)

A 11. fejezet szerinti csődvédelmi eljárás az Egyesült Államok csődtörvényének egyik fontos jogintézménye. Lényege, hogy egy vállalat ideiglenes jogi védelmet kap a hitelezőkkel szemben, miközben lehetősége nyílik átalakítani a működését és pénzügyeit.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility