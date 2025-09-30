Mi folyik itt?! Több mint 1700 százalékot szárnyalt ez a részvény!

Egy amerikai chipgyártó vállalat sikeresen kilépett a csődvédelmi eljárásból, miután jelentősen csökkentette adósságállományát és kamatköltségeit. Első ránézésre úgy tűnik, mintha a fejleményre reagálva valósággal elszabadultak volna az indulatok és több mint 1700 százalékot ralizott volna a részvény, de a valóság ennél eggyel összetettebb.

A chipgyártással foglalkozó Wolfspeed hétfői bejelentése szerint sikeresen kilépett a 11. fejezet szerinti csődvédelmi eljárásból,

miután közel 70 százalékkal csökkentette teljes adósságát, valamint mintegy 60 százalékkal mérsékelte éves készpénzes kamatköltségeit. A Wolfspeed közleménye szerint elegendő likviditással rendelkezik ahhoz, hogy továbbra is biztosítsa ügyfelei számára a szilícium-karbid alapú chipeket. (Ezek olyan félvezetők, amelyek energiahatékonyabbak és olyan nagy teljesítményű alkalmazásokban használatosak, mint az elektromos járművek, napelemes inverterek és ipari energiarendszerek.)

A 11. fejezet szerinti csődvédelmi eljárás az Egyesült Államok csődtörvényének egyik fontos jogintézménye. Lényege, hogy egy vállalat ideiglenes jogi védelmet kap a hitelezőkkel szemben, miközben lehetősége nyílik átalakítani a működését és pénzügyeit.