Baljós előrejelzés: itt a vége a tőzsdék menetelésének?

Leon Cooperman a CNBC "Money Movers" műsorában idézte az "omahai orákulumként" is ismert Warren Buffett-et, aki 1999-ben a Fortune magazinban azt írta: "Amint egy bikapiac beindul, és eljutunk oda, hogy mindenki pénzt keres függetlenül attól, milyen rendszert követ, olyan tömeg áramlik a piacra, amely már nem a kamatlábakra és a profitra reagál, hanem egyszerűen arra a tényre, hogy hibának tűnik kimaradni a részvénypiacról."
Buffett szerint a bikapiaci időszakok gyakran nemcsak akkor érnek véget, amikor az értékelések túlfeszítettek,
hanem amikor irracionális túlzások jelennek meg, és amikor a rallit már a lendület hajtja.
Ez történik most
- mondta Cooperman, hozzátéve, hogy a befektetői hangulat nagyon hasonló, és a mesterséges intelligencia vállalatok értékelése "nevetségesen magas".
Az S&P 500 közel 40%-kal emelkedett a tavalyi áprilisi mélypontja óta, és új történelmi csúcsokra tört. A ralit a technológiai óriáscégek vezették, amelyek milliárdokat fektettek a mesterséges intelligenciába.
A híres Buffett-indikátor - a teljes amerikai részvénypiaci érték és a GDP aránya - szintén a piaci túlfűtöttség egyik legvilágosabb jelét mutatja.
A mutató rekordmagasságban áll, jóval meghaladva a dotcom-buborék és a 2021-es pandémiás rali csúcsait. 217%-os értékével meghaladja azt a szintet, amiről Buffett egyszer azt mondta, hogy "tűzzel játszunk".
Bár Cooperman szerint a részvények kockázatosak lehetnek a késői ciklus tömeges befektetői viselkedése miatt, az államkötvényeket még kevésbé kedveli a magas infláció miatt. A kötvények fix nominális kamatot fizetnek, így a magasabb infláció erodálja reálhozamukat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Új szolgáltatással rukkol elő a Microsoft
Havi 19,99 dollárért érhető el.
Súlyos válaszcsapásra készül Moszkva Brüsszel legújabb terveivel szemben
Nagy bajba kerülhetnek az Oroszországban seftelő nyugati vállalatok.
Tűzveszélyre hivatkozva több mint 145 ezer autót hív vissza a BMW
Ingyenes cserét ajánlanak a problémás alkatrésznél.
Szenzációs felfedezés bizonyítja: lehet élet a Földön kívül!
Minden adott hozzá.
Nagy a baj a magyarok kedvelt üdülőhelyén, megbénult a város
Ezrek vonultak az utcákra.
Kőkemény beszámoló érkezett a frontról: így zajlik az ősz legfontosabb csatája
Pokrovszkért folyik a harc.
Fontos üzenetet küldött a NAV az adókedvezményekről
Háromgyerekes anyák, figyelem.
Nagy bejelentést tett a Microsoft
Csökkenhet a függőség.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig
Cikkünkben egy gyors áttekintést adunk arról, hogy az elmúlt három és fél évtizedben egy átlagos magyar havi munkabérből hány liter benzint lehetett vásárolni, milyen trendet figyelhetünk m
Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött
Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Google AI mögött. Egyedülállóan sokoldalú és kreatív pályája alatt számos olyan újítá
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.