Baljós előrejelzés: itt a vége a tőzsdék menetelésének?

Leon Cooperman a CNBC "Money Movers" műsorában idézte az "omahai orákulumként" is ismert Warren Buffett-et, aki 1999-ben a Fortune magazinban azt írta: "Amint egy bikapiac beindul, és eljutunk oda, hogy mindenki pénzt keres függetlenül attól, milyen rendszert követ, olyan tömeg áramlik a piacra, amely már nem a kamatlábakra és a profitra reagál, hanem egyszerűen arra a tényre, hogy hibának tűnik kimaradni a részvénypiacról."

Buffett szerint a bikapiaci időszakok gyakran nemcsak akkor érnek véget, amikor az értékelések túlfeszítettek,

hanem amikor irracionális túlzások jelennek meg, és amikor a rallit már a lendület hajtja.

Ez történik most

- mondta Cooperman, hozzátéve, hogy a befektetői hangulat nagyon hasonló, és a mesterséges intelligencia vállalatok értékelése "nevetségesen magas".

Az S&P 500 közel 40%-kal emelkedett a tavalyi áprilisi mélypontja óta, és új történelmi csúcsokra tört. A ralit a technológiai óriáscégek vezették, amelyek milliárdokat fektettek a mesterséges intelligenciába.

A híres Buffett-indikátor - a teljes amerikai részvénypiaci érték és a GDP aránya - szintén a piaci túlfűtöttség egyik legvilágosabb jelét mutatja.

A mutató rekordmagasságban áll, jóval meghaladva a dotcom-buborék és a 2021-es pandémiás rali csúcsait. 217%-os értékével meghaladja azt a szintet, amiről Buffett egyszer azt mondta, hogy "tűzzel játszunk".

Bár Cooperman szerint a részvények kockázatosak lehetnek a késői ciklus tömeges befektetői viselkedése miatt, az államkötvényeket még kevésbé kedveli a magas infláció miatt. A kötvények fix nominális kamatot fizetnek, így a magasabb infláció erodálja reálhozamukat.

