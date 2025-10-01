Mától kaphatók az új lakossági állampapírok, mutatjuk a legvonzóbb kamatokat

Négy lakossági állampapírnak is változtak a kondíciói
- A 3 éves FixMÁP megszűnt, az 5 éves FixMÁP kamata 6,50%-ról 7,00%-ra emelkedett.
- A MÁP Plusz kamatozása a korábbi 5,75-6,75% közti sávból a 6,50%-7,50% közti sávba emelkedett, miközben megmaradt a kamatfizetés utáni időszakban kihasználható, 100%-os árfolyamon történő visszaváltási opció.
- Új BMÁP-ot is piacra dobott az ÁKK, 6 év futamidővel, a DKJ-hozamszint fölött 0,75-1,00 százalékpont kamatprémiummal. A 4 éves BMÁP viszont megszűnt.
- Új PMÁP is érkezett, meglehetősen alacsony kamatprémiummal: infláció felett 0,10 százalékpont a kamata, kivéve az első, 2026. május 23-ig tartó kamatperiódust, amikor az évesített kamat mértéke 6,00%.
Az Államadósság Kezelő Központ tehát két fő törekvést valósított meg:
egyrészt vonzóbbá tette a fix kamatozású papírokat a változó kamatozásúakkal szemben, másrészt kivezette a rövidebb futamidejű változatokat,
így hosszabbítani tudja a lakossági kötvényportfólió hátralévő futamidejét (duration).
|Az októbertől megújuló lakossági állampapírok új kondíciói
|Tulajdonság
|FixMÁP
|MÁP Plusz
|BMÁP
|PMÁP
|Futamidő
|5 év
|5 év
|6 év
|10 év
|Kamatozás típusa
|fix
|fix, sávos
|változó
|változó
|Kamatfizetés
|pénzben
|papírban
|pénzben
|pénzben
|Kamatfizetés gyakorisága
|negyedévente
|évente
|negyedévente
|évente
|Kamatbázis
|-
|-
|3 hónapos DKJ- aukció átlaghozama
|infláció
|Kamatprémium (induló)
|-
|-
|0,75%
|0,10%
|Hűségprémium
|-
|-
|az utolsó két évben 0,25%
|-
|Induló éves kamat
|7,00% (EHM: 7,18%)
|6,50–7,50% (EHM: 6,97%)
|6,85%
|6,00%
|Értékesítési korlát (millió Ft)
|250
|50
|250
|25
|Kibocsátás gyakorisága
|negyedévente
|negyedévente
|évente
|évente
|Kamatfizetés után 5 napig 100%-on visszaváltható
|-
|évente
|-
|-
|Forrás: ÁKK, Portfolio
Látható, hogy a legnagyobb induló kamatot mostantól a Fix Magyar Állampapír biztosítja (évi 7%), a BMÁP induló kamata a második helyre csúszik vissza (6,85%), ezt a MÁP Plusz induló kamata követi (6,5%), végül a PMÁP 6%-os kamatozással a negyedik helyet szerezte meg a megújuló papírok rangsorában.
A heti értékesítési statisztikákat eddig is a Fix Magyar Állampapír vezette, év eleje óta több mint 1900 milliárd forintot fektettek a papírba a háztartások. A rövidebb, 2028-ban lejáró FixMÁP kivezetése is nagy vételi hullámot okozott, még az utolsó napi vásárlások kielégítése érdekében is újabb 3 milliárd forintnyi kínálatot kellett kibocsátania az ÁKK-nak a korábban kibocsátott mennyiség felett. A FixMÁP népszerűsége a kamatváltozások hatására még tovább nőhet, ennek első jele a jövő hétfőn publikálandó bruttó értékesítési adatokban rajzolódhat ki.
Mit tehet, aki 5 évnél rövidebb időre fektetne állampapírba?
Akinek az adott állampapír lejáratnál korábban is szüksége lesz a befektetésére, ő idő előtt is eladhatja a papírt, de ennek ára van: a Magyar Államkincstár egységesen 1%-ot tart vissza a tőkéből,
azaz például 1 millió forint névértékű magyar állampapír lejárat előtti eladása esetén 990 ezer forintot kap kézhez a befektető,
10 ezer forintot pedig visszavásárlási költségként felszámít a Kincstár.
A visszavásárlási árfolyamveszteség csak a névértékre vonatkozik, az időarányosan felhalmozott kamatot a befektető maradéktalanul zsebre teheti. Aki például fél év elteltével válna meg 1 millió forint MÁP Plusz befektetésétől, ő a névérték 99%-án felül megkapja az első fél évre járó kamatot is, azaz 32 500 forintot. Így összességében 1 022 500 forinttal távozhat a Kincstárból, ez 2,25%-os tőkearányos hozamot eredményezne fél év leforgása alatt.
Fontos, hogy a lakossági állampapírok 99%-os visszavásárlási árfolyama nincs kőbe vésve. Hoffmann Mihály, az ÁKK vezérigazgatója a Portfolio-nak adott mai interjújában úgy fogalmazott:
A visszaváltási árfolyamot egységesen 99%-on rögzítettük. Ezen túl most nem megyünk, de folyamatosan monitorozzuk a helyzetet, és ha szükséges, készek vagyunk további lépésekre.
Ezek alól bizonyos értelemben kivételt képez a MÁP Plusz, mégpedig a beépített visszaváltási opciójának köszönhetően: évente egy alkalommal, a kamatfizetést követő 5 munkanapban van lehetőség a Magyar Állampapír Plusz ingyenes, azaz a névérték 100%-án történő visszaváltására. (A többi lakossági állampapír esetében nincs ilyen beépített visszaváltási opció.) A kamatfizetés időpontján kívül a MÁP Plusz ugyanúgy 99%-on adható el a Kincstárnak, mint bármely más lakossági állampapír.
Arról, hogy különböző időtávokon melyik új papírral lehet a legmagasabb hozamot elérni, itt írtunk részletesen.
