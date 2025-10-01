Mától kaphatók az új lakossági állampapírok, mutatjuk a legvonzóbb kamatokat

Október 1-től, azaz mától új lakossági állampapírokat érhetnek el a befektetők: megújult a Fix Magyar Állampapír, a Bónusz Magyar Állampapír, a Magyar Állampapír Plusz és a Prémium Magyar Állampapír is. Mutatjuk, melyik papír kínálja most a legnagyobb kamatot, és mire kell figyelni, ha valaki a lejárati időpont előtt adná el a meglévő állampapírját. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezetése ugyanis utalt arra, hogy nincs kőbe vésve a megszokott, 1%-os árfolyamveszteséggel működő visszavásárlási gyakorlat.

Portfolio Professional Investment Day 2025 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2026-os befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.

Négy lakossági állampapírnak is változtak a kondíciói

A 3 éves FixMÁP megszűnt, az 5 éves FixMÁP kamata 6,50%-ról 7,00%-ra emelkedett.

kamata 6,50%-ról 7,00%-ra emelkedett. A MÁP Plusz kamatozása a korábbi 5,75-6,75% közti sávból a 6,50%-7,50% közti sávba emelkedett, miközben megmaradt a kamatfizetés utáni időszakban kihasználható, 100%-os árfolyamon történő visszaváltási opció.

kamatozása a korábbi 5,75-6,75% közti sávból a 6,50%-7,50% közti sávba emelkedett, miközben megmaradt a kamatfizetés utáni időszakban kihasználható, 100%-os árfolyamon történő visszaváltási opció. Új BMÁP-ot is piacra dobott az ÁKK, 6 év futamidővel, a DKJ-hozamszint fölött 0,75-1,00 százalékpont kamatprémiummal. A 4 éves BMÁP viszont megszűnt.

is piacra dobott az ÁKK, 6 év futamidővel, a DKJ-hozamszint fölött 0,75-1,00 százalékpont kamatprémiummal. A 4 éves BMÁP viszont megszűnt. Új PMÁP is érkezett, meglehetősen alacsony kamatprémiummal: infláció felett 0,10 százalékpont a kamata, kivéve az első, 2026. május 23-ig tartó kamatperiódust, amikor az évesített kamat mértéke 6,00%.

Az Államadósság Kezelő Központ tehát két fő törekvést valósított meg:

egyrészt vonzóbbá tette a fix kamatozású papírokat a változó kamatozásúakkal szemben, másrészt kivezette a rövidebb futamidejű változatokat,



így hosszabbítani tudja a lakossági kötvényportfólió hátralévő futamidejét (duration).

Az októbertől megújuló lakossági állampapírok új kondíciói Tulajdonság FixMÁP MÁP Plusz BMÁP PMÁP Futamidő 5 év 5 év 6 év 10 év Kamatozás típusa fix fix, sávos változó változó Kamatfizetés pénzben papírban pénzben pénzben Kamatfizetés gyakorisága negyedévente évente negyedévente évente Kamatbázis - - 3 hónapos DKJ- aukció átlaghozama infláció Kamatprémium (induló) - - 0,75% 0,10% Hűségprémium - - az utolsó két évben 0,25% - Induló éves kamat 7,00% (EHM: 7,18%) 6,50–7,50% (EHM: 6,97%) 6,85% 6,00% Értékesítési korlát (millió Ft) 250 50 250 25 Kibocsátás gyakorisága negyedévente negyedévente évente évente Kamatfizetés után 5 napig 100%-on visszaváltható - évente - - Forrás: ÁKK, Portfolio

Látható, hogy a legnagyobb induló kamatot mostantól a Fix Magyar Állampapír biztosítja (évi 7%), a BMÁP induló kamata a második helyre csúszik vissza (6,85%), ezt a MÁP Plusz induló kamata követi (6,5%), végül a PMÁP 6%-os kamatozással a negyedik helyet szerezte meg a megújuló papírok rangsorában.

A heti értékesítési statisztikákat eddig is a Fix Magyar Állampapír vezette, év eleje óta több mint 1900 milliárd forintot fektettek a papírba a háztartások. A rövidebb, 2028-ban lejáró FixMÁP kivezetése is nagy vételi hullámot okozott, még az utolsó napi vásárlások kielégítése érdekében is újabb 3 milliárd forintnyi kínálatot kellett kibocsátania az ÁKK-nak a korábban kibocsátott mennyiség felett. A FixMÁP népszerűsége a kamatváltozások hatására még tovább nőhet, ennek első jele a jövő hétfőn publikálandó bruttó értékesítési adatokban rajzolódhat ki.

Mit tehet, aki 5 évnél rövidebb időre fektetne állampapírba?

Akinek az adott állampapír lejáratnál korábban is szüksége lesz a befektetésére, ő idő előtt is eladhatja a papírt, de ennek ára van: a Magyar Államkincstár egységesen 1%-ot tart vissza a tőkéből,

azaz például 1 millió forint névértékű magyar állampapír lejárat előtti eladása esetén 990 ezer forintot kap kézhez a befektető,

10 ezer forintot pedig visszavásárlási költségként felszámít a Kincstár.

A visszavásárlási árfolyamveszteség csak a névértékre vonatkozik, az időarányosan felhalmozott kamatot a befektető maradéktalanul zsebre teheti. Aki például fél év elteltével válna meg 1 millió forint MÁP Plusz befektetésétől, ő a névérték 99%-án felül megkapja az első fél évre járó kamatot is, azaz 32 500 forintot. Így összességében 1 022 500 forinttal távozhat a Kincstárból, ez 2,25%-os tőkearányos hozamot eredményezne fél év leforgása alatt.

Fontos, hogy a lakossági állampapírok 99%-os visszavásárlási árfolyama nincs kőbe vésve. Hoffmann Mihály, az ÁKK vezérigazgatója a Portfolio-nak adott mai interjújában úgy fogalmazott:

A visszaváltási árfolyamot egységesen 99%-on rögzítettük. Ezen túl most nem megyünk, de folyamatosan monitorozzuk a helyzetet, és ha szükséges, készek vagyunk további lépésekre.

Ezek alól bizonyos értelemben kivételt képez a MÁP Plusz, mégpedig a beépített visszaváltási opciójának köszönhetően: évente egy alkalommal, a kamatfizetést követő 5 munkanapban van lehetőség a Magyar Állampapír Plusz ingyenes, azaz a névérték 100%-án történő visszaváltására. (A többi lakossági állampapír esetében nincs ilyen beépített visszaváltási opció.) A kamatfizetés időpontján kívül a MÁP Plusz ugyanúgy 99%-on adható el a Kincstárnak, mint bármely más lakossági állampapír.

Arról, hogy különböző időtávokon melyik új papírral lehet a legmagasabb hozamot elérni, itt írtunk részletesen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ