  • Megjelenítés
Brutális szárnyalás előtt a befektetők egyik kedvenc AI-papírja
Befektetés

Brutális szárnyalás előtt a befektetők egyik kedvenc AI-papírja

Portfolio
Bombahírként számoltunk be róla, hogy az OpenAI fokozatosan akár 10%-os tulajdonrészt szerezhet a chipeket gyártó AMD-ben. A hírt követően az AMD árfolyama 36 százalékot szárnyalhat a piacnyitást követően.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Mi történik?

Egészen brutális ralira van kilátás a chipgyártó AMD részvényénél,

az előzetes adatok alapján 36,1 százalékot ugorhat

magyar idő szerint 15:30-kor az árfolyam. A vállalat piaci kapitalizációja jelenleg 267 milliárd dollár, ami azt jelenti, hogy 96 milliárd dollárral nőhet a cég értéke.

amd

Mi a hír?

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az OpenAI és az AMD megállapodott:

az OpenAI fokozatosan akár 10%-os tulajdonrészt szerezhet az AMD-ben

úgy, hogy opciós konstrukcióban jut hozzá 160 millió részvényhez, de azokat csak akkor hívhatja le, ha technikai- és telepítési mérföldkövek teljesülnek.

Emellett az együttműködés részeként az OpenAI több év alatt összesen 6 gigawattnyi AMD Instinct grafikus processzort fog telepíteni — az első gigawatt 2026 második felében indulhat. Az üzlet értékét több milliárd dollárra becsülik.

Az együttműködés stratégiai előnyt jelenthet mindkét félnek: az OpenAI számára csökkentheti a függést egyetlen chipgyártótól (az Nvidiától), míg az AMD egy erős partneri pozícióhoz jut az AI-hardverpiacon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
wall street nyse
Befektetés
Megjósolta a történelmi összeomlást, most kritikus figyelmeztetést tett közzé a neves befektető
Pénzcentrum
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility