Brutális szárnyalás előtt a befektetők egyik kedvenc AI-papírja

Mi történik?
Egészen brutális ralira van kilátás a chipgyártó AMD részvényénél,
az előzetes adatok alapján 36,1 százalékot ugorhat
magyar idő szerint 15:30-kor az árfolyam. A vállalat piaci kapitalizációja jelenleg 267 milliárd dollár, ami azt jelenti, hogy 96 milliárd dollárral nőhet a cég értéke.
Mi a hír?
Ahogy arról mi is beszámoltunk, az OpenAI és az AMD megállapodott:
az OpenAI fokozatosan akár 10%-os tulajdonrészt szerezhet az AMD-ben
úgy, hogy opciós konstrukcióban jut hozzá 160 millió részvényhez, de azokat csak akkor hívhatja le, ha technikai- és telepítési mérföldkövek teljesülnek.
Emellett az együttműködés részeként az OpenAI több év alatt összesen 6 gigawattnyi AMD Instinct grafikus processzort fog telepíteni — az első gigawatt 2026 második felében indulhat. Az üzlet értékét több milliárd dollárra becsülik.
Az együttműködés stratégiai előnyt jelenthet mindkét félnek: az OpenAI számára csökkentheti a függést egyetlen chipgyártótól (az Nvidiától), míg az AMD egy erős partneri pozícióhoz jut az AI-hardverpiacon.
