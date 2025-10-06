Brutális szárnyalás előtt a befektetők egyik kedvenc AI-papírja

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Mi történik?

Egészen brutális ralira van kilátás a chipgyártó AMD részvényénél,

az előzetes adatok alapján 36,1 százalékot ugorhat

magyar idő szerint 15:30-kor az árfolyam. A vállalat piaci kapitalizációja jelenleg 267 milliárd dollár, ami azt jelenti, hogy 96 milliárd dollárral nőhet a cég értéke.

Mi a hír?

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az OpenAI és az AMD megállapodott:

az OpenAI fokozatosan akár 10%-os tulajdonrészt szerezhet az AMD-ben

úgy, hogy opciós konstrukcióban jut hozzá 160 millió részvényhez, de azokat csak akkor hívhatja le, ha technikai- és telepítési mérföldkövek teljesülnek.

Emellett az együttműködés részeként az OpenAI több év alatt összesen 6 gigawattnyi AMD Instinct grafikus processzort fog telepíteni — az első gigawatt 2026 második felében indulhat. Az üzlet értékét több milliárd dollárra becsülik.

Az együttműködés stratégiai előnyt jelenthet mindkét félnek: az OpenAI számára csökkentheti a függést egyetlen chipgyártótól (az Nvidiától), míg az AMD egy erős partneri pozícióhoz jut az AI-hardverpiacon.

