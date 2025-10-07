Nincs megállás, új történelmi csúcson az arany

A spot arany ára 0,4%-kal 3977 dollárra emelkedett unciánként, ezzel új történelmi csúcsot állított be.
Az októberi és decemberi kamatcsökkentések valószínűsége továbbra is 80% felett van, ami támogatja az arany árfolyamát, ahogyan a kormányzati leállás is, mivel még mindig nincs megoldás az amerikai kongresszus két oldala között
- nyilatkozta Kelvin Wong, az OANDA vezető piaci elemzője.
Bár Jeff Schmid, a Kansas City-i Federal Reserve Bank elnöke jelezte, hogy nem hajlik további kamatcsökkentésre, a piacok továbbra is 93%-os, illetve 82%-os valószínűséggel áraznak be 25 bázispontos kamatcsökkentéseket októberre és decemberre a CME FedWatch szerint.
Az arany általában jól teljesít alacsony kamatkörnyezetben és gazdasági bizonytalanságok idején. Az arany ára idén eddig 51%-kal emelkedett, amit a jegybanki vásárlások, az aranyalapú ETF-ek iránti megnövekedett kereslet, a gyengébb dollár és a növekvő geopolitikai feszültségek közepette megemelkedett menedékeszköz-kereslet is támogat.
A Goldman Sachs hétfőn 4900 dollárra emelte a 2026 decemberére vonatkozó aranyár-előrejelzését a korábbi 4300 dollárról, amit a nyugati tőzsdén kereskedett alapok beáramlásával és a jegybanki vásárlásokkal indokolt.
A kínai jegybank szeptemberben a tizenegyedik egymást követő hónapban növelte aranytartalékait a Kínai Népbank adatai szerint.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
