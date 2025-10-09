  • Megjelenítés
FONTOS Új adatokat árult el az Otthon Startról Gulyás Gergely
Megdőlt a történelmi rekord az ezüstnél!
Az 1980-as rekordot megdöntve új történelmi csúcsra száguldott tegnap az ezüst. A meredek rali hátterében több ok is meghúzódik.

A tegnapi kereskedés végén új történelmi csúcsra száguldott az ezüst,

a legmagasabb ponton 49,55 dollárt kellett adni egy unciányi nemesfémért. Ezzel az 1980-as rekord dőlt meg, ott a rekord 49,45 dollár volt.

A nemesfém árát

a fokozódó politikai és gazdasági bizonytalanságok, valamint az amerikai kamatcsökkentési várakozások hajtják,

amelyek erősítik a menedékeszközök iránti keresletet. A befektetők továbbra is az amerikai kormányzati leállás hatásait mérlegelik, ami elhomályosította a gazdasági kilátásokat és késlelteti a Fed döntéseihez kulcsfontosságú adatok közzétételét. A legutóbbi Fed-jegyzőkönyv szerint a döntéshozók elismerték, hogy a munkaerőpiacon növekvő kockázatok jelentkeznek, amelyek indokolttá tehetik a kamatcsökkentést, ugyanakkor az infláció továbbra is aggodalomra ad okot. Közben a piacokat újabb politikai feszültségek rázták meg Franciaországban, valamint vezetőváltások Japánban.

Az ezüst árát a szűkös fizikai kínálat is támogatta, amit az ipari felhasználás – különösen a napelem- és elektronikai szektor erős kereslete – tart fenn. A Silver Institute előrejelzése szerint

2025-ben már ötödik éve lesz globális kínálathiány az ezüst piacán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

