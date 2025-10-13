Egyértelmű nyilatkozat érkezett: mindenkinek kötelező ez a részvény

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Rob Wertheimer, a Melius Research elemzője szerint

a Tesla képessége az autóipar átalakítására "kötelező elemmé" teszi részvényeit a befektetők számára.

Az elemző vételi ajánlást adott a részvényre 520 dolláros célárral, kiemelve, hogy a vállalat gyorsan fejlesztheti és skálázhatja önvezető autóit, amelyek a mesterséges intelligencia első jelentős fizikai megnyilvánulásai lehetnek.

A változás pillanata itt van. A kitettség hiányának kockázata is nagy, és nem látunk sok olyan befektetési lehetőséget, mint a Tesla

- írta Wertheimer hétfői jegyzetében.

Ugyanakkor a Tesla értékelése továbbra is bizonytalan marad, mivel önvezető technológiája még nem teljesen autonóm, és nem világos, mikor válik azzá. A vállalat robotikai törekvéseinek - mint az Optimus humanoid robot - jövője még nehezebben jósolható meg.

A Tesla értékelése régóta vita tárgya a befektetők körében, akik próbálják eldönteni, pontosan mi is a vállalat: elektromos járművek gyártója vagy potenciális MI-nagyhatalom.

Elon Musk vezérigazgató nemrég megpróbált elfordulni az elektromos járművek narratívájától, ehelyett az önvezető technológiára helyezte a hangsúlyt, azt állítva, hogy a Tesla üzletének 80%-a egyszer majd az Optimus robotokból származik.

A Tesla részvényei szeptemberben 33%-kal emelkedtek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos remények és a Musk által keltett lelkesedés hatására.

A növekedés azonban megtorpant, amikor a harmadik negyedéves járműszállítások nem nyűgözték le a piacot, és a régóta várt olcsóbb elektromos modellek nem bizonyultak elég olcsónak.

Wertheimer árcélja azon a feltételezésen alapul, hogy a vállalat sikeres lesz a valóban autonóm autók fejlesztésében, ami lehetővé teszi számára, hogy a fuvarmegosztási piac nagy részét megszerezze.

Az elemző azonban megjegyezte, hogy a vállalat értékének nagy része olyan termékekben rejlik, amelyek jelenleg nem léteznek.

