Egyértelmű nyilatkozat érkezett: mindenkinek kötelező ez a részvény

Rob Wertheimer, a Melius Research elemzője szerint
a Tesla képessége az autóipar átalakítására "kötelező elemmé" teszi részvényeit a befektetők számára.
Az elemző vételi ajánlást adott a részvényre 520 dolláros célárral, kiemelve, hogy a vállalat gyorsan fejlesztheti és skálázhatja önvezető autóit, amelyek a mesterséges intelligencia első jelentős fizikai megnyilvánulásai lehetnek.
A változás pillanata itt van. A kitettség hiányának kockázata is nagy, és nem látunk sok olyan befektetési lehetőséget, mint a Tesla
- írta Wertheimer hétfői jegyzetében.
Ugyanakkor a Tesla értékelése továbbra is bizonytalan marad, mivel önvezető technológiája még nem teljesen autonóm, és nem világos, mikor válik azzá. A vállalat robotikai törekvéseinek - mint az Optimus humanoid robot - jövője még nehezebben jósolható meg.
A Tesla értékelése régóta vita tárgya a befektetők körében, akik próbálják eldönteni, pontosan mi is a vállalat: elektromos járművek gyártója vagy potenciális MI-nagyhatalom.
Elon Musk vezérigazgató nemrég megpróbált elfordulni az elektromos járművek narratívájától, ehelyett az önvezető technológiára helyezte a hangsúlyt, azt állítva, hogy a Tesla üzletének 80%-a egyszer majd az Optimus robotokból származik.
A Tesla részvényei szeptemberben 33%-kal emelkedtek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos remények és a Musk által keltett lelkesedés hatására.
A növekedés azonban megtorpant, amikor a harmadik negyedéves járműszállítások nem nyűgözték le a piacot, és a régóta várt olcsóbb elektromos modellek nem bizonyultak elég olcsónak.
Wertheimer árcélja azon a feltételezésen alapul, hogy a vállalat sikeres lesz a valóban autonóm autók fejlesztésében, ami lehetővé teszi számára, hogy a fuvarmegosztási piac nagy részét megszerezze.
Az elemző azonban megjegyezte, hogy a vállalat értékének nagy része olyan termékekben rejlik, amelyek jelenleg nem léteznek.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
