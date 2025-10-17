Óriási balhé a nyugdíjcélú megtakarításoknál, közbelépett a legfelsőbb bíróság

Alkotmányossági óvást emelt a román legfelsőbb bíróság (ICCJ) a magánnyugdíj-megtakarításokra vonatkozó kormányzati törvénykezdeményezés ellen, amelyet szerdán szavazott meg a bukaresti képviselőház.

Kihirdetése esetén a jogszabály megszüntetné a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét. A nyugdíjba vonuló munkavállalók magánnyugdíj-megtakarításuk legfeljebb 30 százalékát vehetnék fel, a többit 8 év alatt havi részletekben kaphatják meg, vagy ehelyett élethosszig tartó életjáradékot is választhatnak.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 22. Románia bekeményített, korlátozzák a magánnyugdíjrendszer kifizetéseit

A legfelsőbb bíróság az óvás indoklásában azt írta: a megtakarítás magántulajdon, amelynek kezelésénél felügyeleti kötelezettsége van az államnak, de nem rendelkezhet felette.

Az ICCJ a magántulajdonhoz való alkotmányos jog indokolatlan korlátozásának minősítette a törvényt, amely megfelelő kárpótlás híján - álláspontja szerint - közvetett kisajátításnak felel meg.

A legfőbb instancia azt is kifogásolta, hogy a törvény bevezetné a - nyugdíjalapoktól elkülönülő, csak a kifizetésekkel foglalkozó - magánnyugdíjpénztárak rendszerét, ezzel ugyanis szerinte a törvényalkotó felesleges kockázati elemekkel veszélyezteti a biztosítottak hozzáférését megtakarításukhoz, mert a pénztárak csődbe is mehetnek, vagy saját kezelési költségeket terhelhetnek a jogosultakra.

A jogszabály ellen az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség is óvást emelt az alkotmánybíróságon. A koalícióban részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a nem magyar nemzeti kisebbségi frakció 31 képviselője nem szavazott a voksoláson.

A jelenlegi jogszabályok szerint a magánnyugdíj-megtakarításokat egy összegben lehet felvenni Romániában, vagy a jogosult döntése szerint a nyugdíjalap legfeljebb öt év alatt, havi részletekben fizeti ki a megtakarítást.

Romániában 8,3 millió állampolgárnak van kötelező, csaknem 940 ezernek pedig önkéntes magánnyugdíj-megtakarítása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ