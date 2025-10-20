Ez lenne a megoldás Trump vámjaira? Újabb ország terelné a nyugdíjpénzeket hazai befektetésekbe

Mélanie Joly ipari miniszter szerint az ország mintegy 500 milliárd kanadai dollárnyi új finanszírozást keres a gazdaság újraindításához és az amerikai függés mérsékléséhez. A Financial Timesnak azt mondta:
a "gazdasági nacionalizmus" új hulláma azt kívánja, hogy a pénzügyi intézmények a hazai beruházások és nagy infrastrukturális projektek felé forduljanak
a lanyha növekedés felpörgetése érdekében.
"Sok egyeztetésem volt a bankokkal és a nyugdíjalapokkal. Erősödik az a szemlélet, hogy Kanada érdekeit kell elsőként figyelembe venni, és a tőkét ennek megfelelően kell irányítani" – fogalmazott Joly.
A Mark Carney vezette kormány a belföldi gazdasági nacionalizmus erősítésével igyekszik alkalmazkodni Donald Trump kereskedelmi háborújához. Joly a hónap elején olyan iparstratégiát indított, amely munkahelyteremtést és a külföldi tőke bevonzását célozza, válaszul az Egyesült Államok elnöke által kivetett kanadai vámokra.
"A nyugdíjalapok régóta hivatkoznak arra, hogy hozamot kell biztosítaniuk a tagjaiknak, de beszélhetnek velük arról is, milyen hatást fejtenek ki a saját országukban, a saját környezetükben, ahol a kedvezményezettek élnek" – tette hozzá Joly.
Kanada – az Egyesült Királysághoz hasonlóan – azt vizsgálja, miként lehet több nyugdíjvagyont hazai célokba terelni a gyenge termelékenység és az alacsony vállalati beruházások ellensúlyozására. Tavaly több mint 90 nagyvállalati vezető írt alá nyílt levelet, amelyben a szabályok módosítását sürgették a belföldi befektetések növelése érdekében. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kanadai részvények súlya 2000-ben 28 százalék volt, 2023-ra viszont 4 százalékra zsugorodott.
Decemberben Ottawa feloldotta a kanadai társaságokba irányuló befektetések 30 százalékos korlátját, miközben Trump vámokkal és kereskedelmi háborúkkal fenyegette az ország legfontosabb kereskedelmi partnerét.
Ez megkönnyíti, hogy a kanadai nyugdíjalapok jelentős befektetéseket hajtsanak végre kanadai vállalatokba
– áll a pénzügyminisztérium őszi gazdasági jelentésében.
A Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), az ország legnagyobb, 714 milliárd kanadai dollárt kezelő alapja közölte: a kanadai eszközök aránya a 2023. márciusi 14 százalékról 2025. márciusra 12 százalékra csökkent, bár a hazai eszközök összértéke így is nőtt.
Paul Beaudry, a Bank of Canada volt alelnöke arra figyelmeztetett, hogy a helyi befektetések kikényszerítése nagyon veszélyes, mert magában hordozza "a klientúra-kapitalizmus" kockázatát. Szerinte a kormány kijelölhet társadalmilag hasznos projekteket, vagy olyan közepes méretű vállalatokat, amelyeket a nagy alapok hajlamosak figyelmen kívül hagyni. "Nem vagyok a törekvések ellen, de inkább ösztönzőkkel, mintsem kényszerekkel érném ezt el" – mondta.
Mark Carney miniszterelnök a múlt hónapban "Vásárolj kanadait" kampányt indított, amely a közbeszerzéseknél a hazai termékeket részesíti előnyben. A cél az, hogy Kanada "a G7 legerősebb gazdasága" legyen.
Ez ambiciózus vállalás, különösen úgy, hogy a gazdaság a vártnál nagyobb mértékben zsugorodott a második negyedévben,
miközben az export 7,5 százalékkal esett vissza az év első három hónapjához képest a vámok miatt – közölte a Kanadai Statisztikai Hivatal.
Kanada létrehozta a Major Projects Office-t is, hogy felgyorsítsa a nemzeti infrastrukturális kezdeményezéseket, és kedvezőbb befektetési környezetet teremtsen a nyugdíjalapokhoz hasonló intézményi befektetők számára. A kormány emellett fontolgatja annak a 90 százalékos küszöbnek a csökkentését, amely jelenleg legfeljebb 10 százaléknyi magántulajdont enged az önkormányzati közműcégekben – különösen a kanadai nyugdíjalapok számára.
A CPP Investments eszközeinek közel fele az Egyesült Államokban található, noha Ottawa a hazai súly növelését ösztönözni. Hasonló a helyzet az ontariói önkormányzati dolgozók alapjánál (OMERS) is:
a 141 milliárd kanadai dolláros vagyonból június végén 16 százalék volt Kanadában és 55 százalék az Egyesült Államokban.
"Az elmúlt években döntéshozók tucatjai jelezték, hogy szívesen látnának több befektetést Kanadában, és a mi megközelítésünk továbbra is következetes és rendíthetetlen" – közölte a CPP Investments. "A járulékfizetők és kedvezményezettek érdekeit szolgáljuk, összhangban a nyugdíjígérettel."
A CPP Investments júliusban 225 millió kanadai dolláros befektetést jelentett be egy új adatközpontba Cambridge-ben (Ontario). Emellett 1,7 milliárd dollárt fektetett a Canadian Natural Resources-ba, az ország legnagyobb energiatermelőjébe. Más kanadai alapok magasabb hazai kitettséggel rendelkeznek: a 123 milliárd kanadai dolláros Healthcare of Ontario Pension Plan-nél ez meghaladja az 55 százalékot, míg a kétszerekkora (270 milliárd kanadai dollár) Ontario Teachers' Pension Plan-nél 36 százalék.
