Nagy dobásra készül Balogh Petya cége
Nagy dobásra készül Balogh Petya cége

Portfolio
A STRT Holding tőkebevonás céljából új törzsrészvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni, és a jelenleg a BÉT Xtend piacán jegyzett törzsrészvényeit a BÉT Standard kategóriájába kívánja bevezetni. Ezzel a lépéssel a társaság a tőzsde következő szintjére léphet.
A vállalat a kibocsátáshoz és a piacváltáshoz kapcsolódóan elkészítette tájékoztatóját az uniós és hazai jogszabályok alapján,

amelyet már benyújtott az MNB jóváhagyásra.

Az értékesítés ütemezése a következő:

Az MNB a felügyeleti hatóságként eljárva jelenleg vizsgálja a dokumentumot. A forgalmazási eljárásban a K&H Értékpapír és annak közreműködője, a Patria Finance, látják el a forgalmazói feladatokat.

A tőkeemelés és a szabályozott piacra való bevezetés a társaság korábbi közgyűlési határozatai alapján történik, amelyek felhatalmazást adtak a nyilvános forgalomba hozatalra és a tőzsdei kategóriaváltásra.

Fontos döntéseket hozott rendkívüli közgyűlésén Balogh Petya cége

Alapkezelőt indít Balogh Petya

Sporttechnológiai startupba szállt be Balogh Petya cége

