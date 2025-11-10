Nagy dobásra készül Balogh Petya cége

A vállalat a kibocsátáshoz és a piacváltáshoz kapcsolódóan elkészítette tájékoztatóját az uniós és hazai jogszabályok alapján,
amelyet már benyújtott az MNB jóváhagyásra.
Az értékesítés ütemezése a következő:
-
Lakossági jegyzés: 2025. november 24. – december 5.
-
Intézményi jegyzés: 2025. december 1. – december 5.
Az MNB a felügyeleti hatóságként eljárva jelenleg vizsgálja a dokumentumot. A forgalmazási eljárásban a K&H Értékpapír és annak közreműködője, a Patria Finance, látják el a forgalmazói feladatokat.
A tőkeemelés és a szabályozott piacra való bevezetés a társaság korábbi közgyűlési határozatai alapján történik, amelyek felhatalmazást adtak a nyilvános forgalomba hozatalra és a tőzsdei kategóriaváltásra.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
