1 000 milliárd dolláros piacot lát az Nvidia riválisa

Az AMD szerint 2030-ra 1 000 dollárra duzzadhat adatközponti chipjeinek piaca.

Lisa Su, az Advanced Micro Devices vezérigazgatója az amerikai vállalat keddi elemzői napján közölte, hogy az AMD adatközponti chipjeinek piaca

2030-ra akár elérheti az 1 000 milliárd dollárt.

Su a New York-i Nasdaqon tartott eseményen hangsúlyozta, hogy a növekedés döntő részét a mesterséges intelligencia hajtja majd. A célpiac az AMD központi processzorait (CPU), hálózati chipjeit és speciális AI-gyorsítóit is magában foglalja. "Izgalmas piac" – fogalmazott.

Kétségtelen, hogy az adatközpont jelenti a legnagyobb növekedési lehetőséget.

Az AMD az AI-üzletág bővítésén dolgozik, miközben a gyorsan növekvő adatközponti piacon a rivális Nvidia jelentős részesedést birtokol. A vállalat ugyanakkor a CPU-piacon folyamatosan veszi el az Intel részesedését. Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang korábban úgy nyilatkozott, hogy a tágabb AI-infrastruktúra piaca 2030-ra 3-4 000 milliárd dollárra nőhet.

A vállalat következő generációs, MI400-as AI-chipcsaládja 2026-ban érkezik, és több változatot kínál majd tudományos feladatokhoz és generatív AI-hoz. Az MI400-as egységek mellett az AMD egy komplett szerverrack bevezetését is tervezi, hasonlóan az Nvidia GB200 NVL72 nevű megoldásához.

Su nyitóbeszédében kiemelte a közelmúlt AI-hoz köthető akvizícióit, köztük a szervergyártó ZT Systems felvásárlását és több kisebb szoftvercéget. "Az AMD felvásárlási gépezetté vált" – mondta. Az elmúlt hónapokban a cég több olyan startupot is megvett, amelyek az AI-alkalmazások futtatásához szükséges szoftverekre fókuszálnak. Hétfőn az AMD bejelentette az MK1 megszerzését. A cél az, hogy a vállalat hozzáférjen a megfelelő szoftverekhez és szakemberekhez AI-képességei kiépítéséhez – mondta a Reutersnek Matt Hein stratégiai igazgató.

Folytatjuk az AI-szoftveres kisebb felvásárlásokat

– tette hozzá.

A múlt héten a Santa Clara-i vállalat a Wall Street várakozásait felülmúló negyedik negyedéves bevételt jelzett előre. Az AI-chipek iránti kereslet optimizmusra ad okot az év hátralévő részére, és az adatközponti CPU-üzletág is profitál az AI-kiadások megugrásából.

Az AMD októberben többéves megállapodást kötött a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal, amely a következő négy évben több mint 100 milliárd dollárnyi új bevételt hozhat a vállalatnak az OpenAI-tól és más ügyfelektől. Az egyezség részeként az OpenAI olyan opciókat kapott, amelyek akár 10%-os részesedés megszerzését is lehetővé tehetik a chipgyártóban. Ez a megállapodás fontos nagy ügyfelet hozott az AMD-nek, amely eddig nem tudta olyan mértékben kihasználni az AI-költések fellendülését, mint az Nvidia.

