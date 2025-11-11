Kiszámították, mekkora hozamot termeltek a magyar életbiztosítások

A pénzügyi tanácsadó kalkulációi szerint az elmúlt évek világgazdasági hektikussága ellenére
a vizsgált alapok több mint 30 százaléka 10 százalék feletti évesített hozamot ért el.
Jellemzően a részvény- és árupiaci eszközalapok, valamint a dinamikus, vegyes portfóliók teljesítettek jól – ezekkel lehetett a leginkább tompítani a nyugdíjcélú megtakarítások értékét erodáló, időszakosan kiugró infláció hatását.
Az olyan hosszú távú, legalább 15 éves időtávra ajánlott megtakarításoknál, mint amilyen a nyugdíjcélú megtakarítások is,
nem szabad pusztán a hozam alapján dönteni.
Legalább ilyen fontos, hogy a félretett pénzt ez idő alatt mekkora kockázatnak teszi ki és milyen gyakran az alapkezelő – hívta fel a figyelmet Veres Patrik, a Grantis pénzügyi szakértője.
A megtakarítók tájékozódását még jobban elősegítendő, a Grantis az idei évtől egységes módszertan szerint értékeli a biztosítók eszközalapjait Qualitas néven. A rangsor nem pusztán a legmagasabb hozamot díjazza, hanem a hozam és a vállalt kockázat arányát vizsgálja több biztosítónál, több kategóriában.
„A Grantis ezzel nemcsak az új megtakarítóknak, hanem annak a több mint félmillió megtakarítónak akar folyamatos segítséget nyújtani a nyugdíjvagyon-építésben, akik már félretesznek adójóváírásos biztosítással” – teszi hozzá Sebestyén András, a Grantis alapító-vezérigazgatója.
Ma nagyjából 550 ezren takarékoskodnak nyugdíjbiztosítási szerződéssel, hogy kiegészítsék majdani állami nyugdíjukat.
Hasonlóan a másik két nyugdíjcélú megtakarítási megoldáshoz – az önkéntes nyugdíjpénztárhoz (ÖNYP) és a nyugdíj-előtakarékossági számlához (NYESZ) – a nyugdíjbiztosítások után is évente 20 százalékos szja-jóváírás vehető igénybe, szerződésenként legfeljebb 130 ezer forintig.
Ahhoz, hogy a megtakarító a jövő évben is megkapja a befizetései után járó
20 százalékos jóváírást, még az idei évben el kell indítania a megtakarítást,
és arra ténylegesen be is kell fizetnie. Az év végéig beérkezett összegek alapján számítják ki a következő évi adójóváírást.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
