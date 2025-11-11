Megszólalt Nagy Márton – Nagy a nyomás az OTP-n

Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen árulta el, hogy a kormány megduplázná a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adójából származó költségvetési bevételt az eredeti elképzelésekhez képest. Vagyis

az eddig tervezett 185 milliárd forint helyett 370 milliárd forintot szedne be 2026-ban banki extraprofitadóból.

A miniszter hangsúlyozta a banki extraprofitadó új szabályai kapcsán, hogy ezek egyelőre a minisztérium javaslatai, a kormány erről még nem döntött. A beszélgetésből az is kiderült, hogy az újabb adóemeléssel érintett bankok és pénzügyi vállalkozások előzetesen nem tudtak erről a minisztériumi adóemelési tervről.

Nyilván a teljes adótétel nem az OTP-t érintené, de amolyan kontextusként érdemes tisztában lenni azzal, hogy az extra 185 milliárd forint mit jelent a nagybank eredményeinek tekintetében: az OTP adózott eredménye a nemrég lezárt harmadik negyedévben 330,5 milliárd forint volt, az éves profit pedig az elmúlt időszakokban 1000 milliárd forint környékén alakult.

