Jön a Wizz Air nagy napja - Mi lesz az árfolyammal?

Rendesen szétverték a Wizz Airt
A légitársaság részvényei finoman szólva is meglehetősen szét vannak verve. Idén eddig 29 százalékot esett az árfolyam:
A 2021 szeptember óta tartó meredek csökkenő trend során pedig már közel 82 százalékkal kerültek lejjebb a Wizz Air részvényei.
A 2011-es 11,5 fontos IPO-árfolyamhoz képest pedig 13 százalékkal van alacsonyabban a papír:
