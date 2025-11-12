Jön a Wizz Air nagy napja - Mi lesz az árfolyammal?

Csütörtök reggel jelent a Wizz Air. Az igencsak szétvert árfolyamú légitársaságra és a befektetőkre is ráfér most az új impulzus. Éppen ezért megnéztük, hogy mit mutatnak most a grafikonok, emellett pedig a várakozásokkal is foglalkozunk. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.