Jön a Wizz Air nagy napja - Mi lesz az árfolyammal?

Csütörtök reggel jelent a Wizz Air. Az igencsak szétvert árfolyamú légitársaságra és a befektetőkre is ráfér most az új impulzus. Éppen ezért megnéztük, hogy mit mutatnak most a grafikonok, emellett pedig a várakozásokkal is foglalkozunk.
Rendesen szétverték a Wizz Airt

A légitársaság részvényei finoman szólva is meglehetősen szét vannak verve. Idén eddig 29 százalékot esett az árfolyam:

WIZZ_2025-11-12_09-16-46

A 2021 szeptember óta tartó meredek csökkenő trend során pedig már közel 82 százalékkal kerültek lejjebb a Wizz Air részvényei.

A 2011-es 11,5 fontos IPO-árfolyamhoz képest pedig 13 százalékkal van alacsonyabban a papír:

