Nagy átrendeződés kezdődött a tőzsdén, ide áramlik a pénz az AI-részvényekből

A Dow közel 1,2%-kal erősödött. Az index emelkedését a Merck (+4,84%), az Amgen (+4,57%) és a Nike (+3,87%) vezette.

közel 1,2%-kal erősödött. Az index emelkedését a Merck (+4,84%), az Amgen (+4,57%) és a Nike (+3,87%) vezette. Az S&P 500 0,2%-kal emelkedett, mivel a rotáció átterjedt az egészségügyre, az energiára és az alapvető fogyasztási cikkekre is.

0,2%-kal emelkedett, mivel a rotáció átterjedt az egészségügyre, az energiára és az alapvető fogyasztási cikkekre is. Eközben viszont a technológia-túlsúlyos Nasdaq Composite 0,3%-kal esett.

Sam Stovall, a CFRA Research vezető befektetési stratégája szerint a Dow teljesítménye azért vált el a Nasdaq és az S&P 500 eredményeitől,

mert a technológiai kitettsége jóval kisebb annál a két indexnél.

Úgy látja, az S&P 500-on belül a befektetők a növekedési részvényekből az értékalapú befektetések felé rotálnak: egyrészt a növekedési szegmens értékeltségét övező aggodalmak, másrészt a korábban mellőzött értékalapú szektor vonzereje miatt.

Stovall szerint az úgynevezett "tiszta növekedési részvényekből" a "tiszta értékalapú befektetések" felé tartó elmozdulás már augusztus óta tart, és mostanra felgyorsult. A két kifejezés az S&P 500 növekedési és értékalapú kosarán belüli két szélső pólusra utal, egyenként 100 komponenssel.

A stratéga szerint ez azt jelzi, hogy a befektetők továbbra is a részvénypiacon maradnak, de ágazatok között váltogatnak.

A közelmúltban a kommunikációs szolgáltatók, a nem alapvető fogyasztási cikkek, az ipari és a technológiai részvények húzták a piacot, ám ezek a szegmensek a hosszú távú átlaghoz képest magas prémiumon forognak.

