  • Megjelenítés
FONTOS Kiszivárogtak Donald Trump célpontjai – Megérkezett az erősítés, gyakorlatilag bármikor megindulhatnak a bombázók
Nagy átrendeződés kezdődött a tőzsdén, ide áramlik a pénz az AI-részvényekből
Befektetés

Nagy átrendeződés kezdődött a tőzsdén, ide áramlik a pénz az AI-részvényekből

Portfolio
A Dow Jones index kedden történelmi zárócsúcsot állított be, miközben a mesterségesintelligencia-sztori után a befektetők a tágabb amerikai gazdaságot lefedő ágazatok felé fordultak - írta a MarketWatch.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés
  • A Dow közel 1,2%-kal erősödött. Az index emelkedését a Merck (+4,84%), az Amgen (+4,57%) és a Nike (+3,87%) vezette. 
  • Az S&P 500 0,2%-kal emelkedett, mivel a rotáció átterjedt az egészségügyre, az energiára és az alapvető fogyasztási cikkekre is.
  • Eközben viszont a technológia-túlsúlyos Nasdaq Composite 0,3%-kal esett.

Sam Stovall, a CFRA Research vezető befektetési stratégája szerint a Dow teljesítménye azért vált el a Nasdaq és az S&P 500 eredményeitől,

mert a technológiai kitettsége jóval kisebb annál a két indexnél.

Úgy látja, az S&P 500-on belül a befektetők a növekedési részvényekből az értékalapú befektetések felé rotálnak: egyrészt a növekedési szegmens értékeltségét övező aggodalmak, másrészt a korábban mellőzött értékalapú szektor vonzereje miatt.

Stovall szerint az úgynevezett "tiszta növekedési részvényekből" a "tiszta értékalapú befektetések" felé tartó elmozdulás már augusztus óta tart, és mostanra felgyorsult. A két kifejezés az S&P 500 növekedési és értékalapú kosarán belüli két szélső pólusra utal, egyenként 100 komponenssel.

Még több Befektetés

Összefogtak az árnyékbankok, gigantikus hitelcsomaggal lépnek piacra

Teljesen kiszállt az Nvidiából a befektetési konglomerátum, be is szakadt az árfolyam

Így cselezik ki az adózást a szemfüles magyar befektetők – heteken belül elillan a lehetőség

A stratéga szerint ez azt jelzi, hogy a befektetők továbbra is a részvénypiacon maradnak, de ágazatok között váltogatnak.

A közelmúltban a kommunikációs szolgáltatók, a nem alapvető fogyasztási cikkek, az ipari és a technológiai részvények húzták a piacot, ám ezek a szegmensek a hosszú távú átlaghoz képest magas prémiumon forognak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Így cselezik ki az adózást a szemfüles magyar befektetők – heteken belül elillan a lehetőség
Zárócsúcsot döntött a Dow, miközben a tech papírokat büntették
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility