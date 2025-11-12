Varga Mihály: a magyar tőzsde növekvő teljesítménye is támogatja a gazdaság fejlődését

A Budapesti Értéktőzsdét mára a régió meghatározó tőzsdéjeként tartják számon, növekvő teljesítményével egyre nagyobb mértékben támogatja a gazdaság fejlődését. Ezt a teljesítményt fémjelzi a BUX-index árfolyama is, amely az idei évben 35 százalékkal emelkedett – jelentette ki Varga Mihály a „BÉT50 - ötven hazai vállalat sikertörténete” című kiadvány 10. jubileumi bemutatóján.

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

A jegybankelnök hozzátette: a BÉT egyre magasabb színvonalon biztosítja a vállalatok számára a tőzsdére lépés intézményi kereteit, amelyben

komoly szerepet kapnak a lakossági megtakarítások is.

Varga Mihály hangsúlyozta: a magyar háztartások pénzügyi vagyona 2025 második negyedévére új csúcsra, 115 ezer milliárd forint fölé emelkedett. Ebből a tőzsdei részvények aránya 2,9%, ami kétszerese a 2016-os 1,2%-os értéknek. Ez az eredmény jól mutatja a hazai megtakarítók növekvő tőkepiaci aktivitását.

A jegybankelnök rámutatott: a Budapesti Értéktőzsde megerősödése mögött ennek megfelelően egyik oldalról a hazai vállalati szféra, másik oldalról pedig a tőkepiaci oldal áll, amelyeknek köszönhetően a BÉT egyre szélesebb eszköztárral segíti a növekedni kívánó vállalatokat.

Varga Mihály emlékeztetett arra is: a kiadványban szereplő cégek több mint fele a központi gazdasági régióban működik, amely jelzi azt a potenciált is, amelyet a többi régióban működő, vagy akár a jövőben alapítandó cégek rejtenek.

Ennek ösztönzése érdekében kötött idén áprilisban a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi Iparkamara egy olyan együttműködési megállapodást, amelynek egyik célja a vállalati konjunktúra-kutatások összehangolása, illetve a fővárostól távolabb működő cégek erőteljesebb bevonása – mutatott rá Varga Mihály.

A jegybankelnök felhívta a figyelmet: a Budapesti Értéktőzsde ma már több mint 150 elérhető értékpapírral a régió meghatározó tőzsdéjeként működik, idei eredményei pedig azt mutatják, hogy a hazai tőkepiac továbbra is képes a növekedés motorjaként működni.

Varga Mihály kiemelte: a BÉT50 program az innováció és az exportképesség erősítésével támogatja a hazai középvállalatokat, és olyan működő modellt képvisel, amelyben a cégek és a tőkepiac kölcsönösen erősítik egymást.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ