  • Megjelenítés
Varga Mihály: a magyar tőzsde növekvő teljesítménye is támogatja a gazdaság fejlődését
Befektetés

Varga Mihály: a magyar tőzsde növekvő teljesítménye is támogatja a gazdaság fejlődését

Portfolio
A Budapesti Értéktőzsdét mára a régió meghatározó tőzsdéjeként tartják számon, növekvő teljesítményével egyre nagyobb mértékben támogatja a gazdaság fejlődését. Ezt a teljesítményt fémjelzi a BUX-index árfolyama is, amely az idei évben 35 százalékkal emelkedett – jelentette ki Varga Mihály a „BÉT50 - ötven hazai vállalat sikertörténete” című kiadvány 10. jubileumi bemutatóján.
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés

A jegybankelnök hozzátette: a BÉT egyre magasabb színvonalon biztosítja a vállalatok számára a tőzsdére lépés intézményi kereteit, amelyben

komoly szerepet kapnak a lakossági megtakarítások is.

Varga Mihály hangsúlyozta: a magyar háztartások pénzügyi vagyona 2025 második negyedévére új csúcsra, 115 ezer milliárd forint fölé emelkedett. Ebből a tőzsdei részvények aránya 2,9%, ami kétszerese a 2016-os 1,2%-os értéknek. Ez az eredmény jól mutatja a hazai megtakarítók növekvő tőkepiaci aktivitását.

A jegybankelnök rámutatott: a Budapesti Értéktőzsde megerősödése mögött ennek megfelelően egyik oldalról a hazai vállalati szféra, másik oldalról pedig a tőkepiaci oldal áll, amelyeknek köszönhetően a BÉT egyre szélesebb eszköztárral segíti a növekedni kívánó vállalatokat.

Még több Befektetés

Véleményt mondott a Graphisoft Parkról a Wood

Nagy átrendeződés kezdődött a tőzsdén, ide áramlik a pénz az AI-részvényekből

Összefogtak az árnyékbankok, gigantikus hitelcsomaggal lépnek piacra

Varga Mihály emlékeztetett arra is: a kiadványban szereplő cégek több mint fele a központi gazdasági régióban működik, amely jelzi azt a potenciált is, amelyet a többi régióban működő, vagy akár a jövőben alapítandó cégek rejtenek.

Ennek ösztönzése érdekében kötött idén áprilisban a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi Iparkamara egy olyan együttműködési megállapodást, amelynek egyik célja a vállalati konjunktúra-kutatások összehangolása, illetve a fővárostól távolabb működő cégek erőteljesebb bevonása – mutatott rá Varga Mihály.

A jegybankelnök felhívta a figyelmet: a Budapesti Értéktőzsde ma már több mint 150 elérhető értékpapírral a régió meghatározó tőzsdéjeként működik, idei eredményei pedig azt mutatják, hogy a hazai tőkepiac továbbra is képes a növekedés motorjaként működni.

Varga Mihály kiemelte: a BÉT50 program az innováció és az exportképesség erősítésével támogatja a hazai középvállalatokat, és olyan működő modellt képvisel, amelyben a cégek és a tőkepiac kölcsönösen erősítik egymást.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Így cselezik ki az adózást a szemfüles magyar befektetők – heteken belül elillan a lehetőség
Zárócsúcsot döntött a Dow, miközben a tech papírokat büntették
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility