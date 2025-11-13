Óriási összegű finanszírozás vagy fake news? – Musk tagadja a tranzakciót

A CNBC David Faber riportere bennfentes forrásokra hivatkozva közölte, hogy az xAI 15 milliárd dolláros befektetést szerzett, ami 5 milliárd dollárral haladja meg a szeptemberben bejelentett 10 milliárd dolláros kört. A források szerint a pénz jelentős részét grafikus feldolgozó egységek (GPU-k) finanszírozására fordítanák, amelyek a nagy nyelvi modellek alapját képezik.

Musk azonban az X közösségi platformján közzétett bejegyzésében egyszerűen álhírnek minősítette.

A mesterséges intelligencia startupok az utóbbi hónapokban rendkívül magas értékeléseket értek el. Szeptemberben az Anthropic 13 milliárd dolláros finanszírozási kört zárt le, ami közel háromszorosára növelte a cég márciusi értékelését.

Sam Altman OpenAI-ja októberben 6,6 milliárd dolláros részvényeladást hajtott végre 500 milliárd dolláros értékelésen.

Musk AI-vállalkozása többször is vitákat váltott ki, többek között a memphisi nagy, energiaigényes adatközpontok gyors kiépítésével. Ezek az adatközpontok földgáztüzelésű turbinákat használnak energiaforrásként, amelyek kibocsátása hozzájárul a térség levegőminőségi problémáihoz a helyi kutatók szerint.

Az xAI Grok nevű chatbotot is fejleszt, és nemrég elindította a Grokipediát, amely a Wikipédia versenytársa kíván lenni. Mindkét szolgáltatást széles körben bírálták hamis tartalmak generálása és terjesztése, valamint egyes esetekben antiszemita és egyéb gyűlöletbeszéd miatt.

Az xAI márciusban felvásárolta az X közösségi hálózatot egy teljesen részvényalapú tranzakcióban, amely 33 milliárd dollárra értékelte a platformot. Musk autógyártó cége, a Tesla is üzleti kapcsolatban áll az xAI-jal: az újabb Tesla járművek infotainment rendszereiben megtalálható a Grok, miközben az xAI több tízmillió dollár értékben vásárolt Tesla akkumulátor-energiatároló rendszereket memphisi adatközpontjaihoz.

A Tesla a múlt héten tartotta éves részvényesi közgyűlését, ahol a befektetők jóváhagytak egy vezérigazgatói fizetési csomagot Musk számára, amely akár 1000 milliárd dollár értékű Tesla-részvényt is jelenthet számára a következő évtizedben, a vállalat teljesítményétől függően.

A részvényesek szavaztak egy olyan javaslatról is, amely lehetővé tenné a Tesla számára, hogy befektessen az xAI-ba, de nem volt elegendő támogató szavazat ahhoz, hogy a Tesla igazgatósága bármilyen megállapodást kezdeményezzen.

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

