  • Megjelenítés
Óriási összegű finanszírozás vagy fake news? – Musk tagadja a tranzakciót
Befektetés

Óriási összegű finanszírozás vagy fake news? – Musk tagadja a tranzakciót

Portfolio
Elon Musk cáfolta, hogy mesterséges intelligencia vállalata, az xAI 15 milliárd dolláros befektetést kapott volna, miután a CNBC erről számolt be. A cég körül több ellentmondás is kialakult az utóbbi időben – számolt be a Cnbc.

A CNBC David Faber riportere bennfentes forrásokra hivatkozva közölte, hogy az xAI 15 milliárd dolláros befektetést szerzett, ami 5 milliárd dollárral haladja meg a szeptemberben bejelentett 10 milliárd dolláros kört. A források szerint a pénz jelentős részét grafikus feldolgozó egységek (GPU-k) finanszírozására fordítanák, amelyek a nagy nyelvi modellek alapját képezik.

Musk azonban az X közösségi platformján közzétett bejegyzésében egyszerűen álhírnek minősítette.

A mesterséges intelligencia startupok az utóbbi hónapokban rendkívül magas értékeléseket értek el. Szeptemberben az Anthropic 13 milliárd dolláros finanszírozási kört zárt le, ami közel háromszorosára növelte a cég márciusi értékelését.

Sam Altman OpenAI-ja októberben 6,6 milliárd dolláros részvényeladást hajtott végre 500 milliárd dolláros értékelésen.

Még több Befektetés

A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat

50%-kal emeli osztalékát a Disney, miközben súlyos bevételkiesés fenyegeti a vállalatot

Wizz Air: ez már a fordulat?

Musk AI-vállalkozása többször is vitákat váltott ki, többek között a memphisi nagy, energiaigényes adatközpontok gyors kiépítésével. Ezek az adatközpontok földgáztüzelésű turbinákat használnak energiaforrásként, amelyek kibocsátása hozzájárul a térség levegőminőségi problémáihoz a helyi kutatók szerint.

Az xAI Grok nevű chatbotot is fejleszt, és nemrég elindította a Grokipediát, amely a Wikipédia versenytársa kíván lenni. Mindkét szolgáltatást széles körben bírálták hamis tartalmak generálása és terjesztése, valamint egyes esetekben antiszemita és egyéb gyűlöletbeszéd miatt.

Az xAI márciusban felvásárolta az X közösségi hálózatot egy teljesen részvényalapú tranzakcióban, amely 33 milliárd dollárra értékelte a platformot. Musk autógyártó cége, a Tesla is üzleti kapcsolatban áll az xAI-jal: az újabb Tesla járművek infotainment rendszereiben megtalálható a Grok, miközben az xAI több tízmillió dollár értékben vásárolt Tesla akkumulátor-energiatároló rendszereket memphisi adatközpontjaihoz.

A Tesla a múlt héten tartotta éves részvényesi közgyűlését, ahol a befektetők jóváhagytak egy vezérigazgatói fizetési csomagot Musk számára, amely akár 1000 milliárd dollár értékű Tesla-részvényt is jelenthet számára a következő évtizedben, a vállalat teljesítményétől függően.

A részvényesek szavaztak egy olyan javaslatról is, amely lehetővé tenné a Tesla számára, hogy befektessen az xAI-ba, de nem volt elegendő támogató szavazat ahhoz, hogy a Tesla igazgatósága bármilyen megállapodást kezdeményezzen.

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Világosan kimondta az amerikai külügyminiszter, mennyi időre szól Magyarország szankciómentessége
Döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról!
Bemondta az MBH: ezekbe a magyar részvényekbe érdemes most befektetni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility