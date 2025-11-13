  • Megjelenítés
Vége a 106 napos sztrájknak: 24%-os béremelést kaptak a dolgozók az amerikai repülőgépgyárnál
Befektetés

Vége a 106 napos sztrájknak: 24%-os béremelést kaptak a dolgozók az amerikai repülőgépgyárnál

Portfolio
Elfogadták a vállalat legújabb ötéves szerződési ajánlatát a Boeing gyári dolgozói, véget vetve a repülőgépgyártó leghosszabb sztrájkjának az 1948-as munkabeszüntetés óta – számolt be a Bloomberg.

A St. Louis környéki üzemekben dolgozó 3200 Nemzetközi Gépészek és Repülőgépipari Dolgozók Szakszervezetének (IAM) 837-es körzeti tagja november 16-án tér vissza a munkába.

Négy korábbi ajánlat elutasítása után a dolgozók elfogadták azokat a feltételeket, amelyek összesen 24%-kal növelik az átlagbéreket, és 6000 dolláros aláírási bónuszt biztosítanak számukra.

Az augusztus 4-én kezdődött sztrájk zavarta olyan katonai repülőgépek gyártását, mint az F-15EX vadászgép, és kritikát váltott ki Josh Hawley missouri és Bernie Sanders vermonti szenátoroktól is.

A munkabeszüntetés során az órabéres gyári dolgozók több ezer dollárnyi fizetést és a vállalat által finanszírozott egészségbiztosítást veszítettek el. Ez volt a Boeing 106 éves történetének második leghosszabb sztrájkja.

Még több Befektetés

Samsung-telefonja van? Akkor erről a veszélyről mindenképpen tudnia kell!

Óriási összegű finanszírozás vagy fake news? – Musk tagadja a tranzakciót

A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat

Ez a második jelentős sztrájk azóta, hogy Kelly Ortberg 2024 augusztusában átvette a vezérigazgatói pozíciót, és veszélyeztetheti a vállalati kultúra átalakítására és a gyári morál helyreállítására irányuló kampányát.

A szakszervezeti tagok átlagos alapfizetése évi 75 000 dollárról 109 000 dollárra emelkedik Parker szerint. Az űripari óriás milliárdokat fektetett be missouri és illinois-i gyárakba, ahol lőszereket, T-7 kiképző repülőgépeket és MQ-25 légi utántöltő drónokat is gyártanak.

A Boeing létszámbővítést hajt végre, miközben az F-47 lopakodó vadászgép gyártására készül a St. Louis környéki területen. A védelmi és űripari divízió a vállalat bevételének közel egyharmadát termeli.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Világosan kimondta az amerikai külügyminiszter, mennyi időre szól Magyarország szankciómentessége
Döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról!
Bemondta az MBH: ezekbe a magyar részvényekbe érdemes most befektetni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility