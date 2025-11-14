Megéri most aranyba fektetni?

Vegyes hete van az aranyba fektetőknek, ugyanis a hét végére látványosan elfogyott a lendület az év egyik legjobb befektetésében, ami nem is meglepetés a fundamentumok fényében. Megnéztük, hogy meddig eshet még az árfolyam. Emellett pedig a hosszútávú, továbbra is pozitív kilátásokkal is foglalkoztunk.

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

A hét első fele jól alakult az arany számára: szerda estig közel 5 százalot emelkedett az árfolyam pénteki záróárához képest.

Csütörtök délutánra már úgy tűnt, hogy akár az újabb csúcstámadás is benne lehet, azonban elfogyott a lendület - legalábbis egyelőre -, alig 24 óra alatt esett több mint 2 százalékot az árfolyam.

Ahogy az emelkedéshez, úgy most az eséshez is társulnak fundamentumok.