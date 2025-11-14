Megéri most aranyba fektetni?

A hét első fele jól alakult az arany számára: szerda estig közel 5 százalot emelkedett az árfolyam pénteki záróárához képest.
Csütörtök délutánra már úgy tűnt, hogy akár az újabb csúcstámadás is benne lehet, azonban elfogyott a lendület - legalábbis egyelőre -, alig 24 óra alatt esett több mint 2 százalékot az árfolyam.
Ahogy az emelkedéshez, úgy most az eséshez is társulnak fundamentumok.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés