Nagy veszélybe került a pénzed: csúnya napok jöhetnek ennél a befektetésnél

Egyre többen kongatják a harangot a tőzsdéken a magas, rekordközeli értékeltségek közepette, ráadásul most a Federal Reserve háza tájáról érkező kommentárok is odacsaptak a befektetői hangulatnak. Több eszköz árfolyama is meredek esésben van, de van egy, amelyet különösen érzékenyen érintenek a mostani események.

A rekordhosszú amerikai kormányzati leállás után éppencsak fellélegeztek a piacok, máris újabb nehézségek jöttek.

Egyrészt, a technológiai szektor magas értékelségei miatt egyre többen kongatják a vészharangot, másrészt pedig a Federal Reserve háza tájáról érkező kommentárok hatására gyakorlatilag most már gyakorlatilag megszűntek a decemberi kamatvágással kapcsolatos várakozások, noha pár hete még biztosnak tűnt a vágás.

Ez, a roppant trükkös és egyben nehéz helyzet több befektetést is érzékenyen érint, de van egy, amely különösen nagy bajba került.