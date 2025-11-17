Itt egy nagyon olcsó magyar részvény, amiben most bőven van fantázia

A magyar tőzsde idén is a világ élvonalában van, gyakorlatilag nem volt olyan tényező, amely képes lett volna tartós hangulatromlást hozni, vagy éppen letaszítani a BUX indexet az éllovasok közül.
Ennek eredményeként a BUX index már 35 százalékot emelkedett. Befektetőként pedig jó hír, hogy az év végének közeledével is vannak még ígéretes lehetőségek a magyar piacon.
Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, amely súlyosan alúlértékelt és nagy hozamlehetőséggel kecsegtet.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés