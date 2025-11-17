Itt egy nagyon olcsó magyar részvény, amiben most bőven van fantázia

Az év végéhez közeledve még mindig sok a jó lehetőségek a piacokon, nincs ez másként a magyar tőzsdén sem, ahol ráadásul most van egy olyan részvény, amely elképesztően alulértékelt és hatalmas hozampotenciál rejlik benne. Ráadásul most fontos iránymutatással érkeztünk a rövid, valamint hosszú távra befektetők számára is. Nézzük meg, hogy mit érdemes tudnunk erről a részvényről.

A magyar tőzsde idén is a világ élvonalában van, gyakorlatilag nem volt olyan tényező, amely képes lett volna tartós hangulatromlást hozni, vagy éppen letaszítani a BUX indexet az éllovasok közül.

Ennek eredményeként a BUX index már 35 százalékot emelkedett. Befektetőként pedig jó hír, hogy az év végének közeledével is vannak még ígéretes lehetőségek a magyar piacon.

Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, amely súlyosan alúlértékelt és nagy hozamlehetőséggel kecsegtet.