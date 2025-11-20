Emelkedik egy lakossági állampapír kamata – Így nyerhetsz vele nagyot

Egyre magasabb kamatokkal csábítja a lakossági befektetőket a magyar állam, legutóbb októbertől emelkedett a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz kamata, miközben a változó kamatozású papírok, azaz a BMÁP és a PMÁP kamatprémium-csökkenést szenvedtek el.
A kínálat átrajzolását az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) az új stratégiai célokkal indokolta: az egyik fő törekvés a fix kamatozású papírok előtérbe helyezése, a másik a lakossági portfólió futamidejének hosszabbítása.
November 24-től ismét változás jön a lakossági piacon, mégpedig emelkedik egy állampapír kamata – mutatjuk, milyen forgatókönyvek megvalósulása esetén lehet kifejezetten nyerő ez a befektetés!
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés