Emelkedik egy lakossági állampapír kamata – Így nyerhetsz vele nagyot

Napokon belül változás jön a lakossági állampapíroknál, emelkedik egy népszerű állampapír kamata. Könnyedén elképzelhető olyan forgatókönyv, hogy a szóban forgó lakossági állampapír termelje a legnagyobb hozamot. Mutatjuk, mire érdemes most odafigyelni befektetőként.

Egyre magasabb kamatokkal csábítja a lakossági befektetőket a magyar állam, legutóbb októbertől emelkedett a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz kamata, miközben a változó kamatozású papírok, azaz a BMÁP és a PMÁP kamatprémium-csökkenést szenvedtek el.

A kínálat átrajzolását az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) az új stratégiai célokkal indokolta: az egyik fő törekvés a fix kamatozású papírok előtérbe helyezése, a másik a lakossági portfólió futamidejének hosszabbítása.

November 24-től ismét változás jön a lakossági piacon, mégpedig emelkedik egy állampapír kamata – mutatjuk, milyen forgatókönyvek megvalósulása esetén lehet kifejezetten nyerő ez a befektetés!