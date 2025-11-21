Tovább szakad a bitcoin, hét hónapos mélyponton az árfolyam

Pénteken hét hónapos mélypontra, 85 350,75 dollárra esett a bitcoin az erősödő eladási hullám közepette.

A kriptodevizák széles körű eladási hullámba kerültek, mivel felerősödött a menekülés a kockázatos eszközöktől. A technológiai részvények elszállt értékeltsége miatti aggodalmak nem csillapodtak, és csökkentek a közeli jegybanki lazításra vonatkozó várakozások.

A világ legnagyobb kriptovalutája 3%-kal 84 ezer dollár alá esett, ami hét hónapos mélypont.

Az ether szintén több mint 4,2%-ot esett, és 2 700 dollár közelében négyhavi mélypontot ütött meg. Mindkét token heti vesztesége nagyjából 10%.

A kriptók gyakran a kockázatvállalási étvágy barométerei. A mostani hirtelen zuhanás jól mutatja, mennyire törékennyé vált a piaci hangulat az elmúlt napokban: a korábban szárnyaló mesterségesintelligencia-részvények estek, a volatilitás pedig meglódult.

Ha ez a teljes kockázatvállalási hangulatról árulkodik, akkor a dolgok nagyon-nagyon csúnyává válhatnak, és most ez az aggodalom

– mondta a bitcoin eséséről Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.

A CoinGecko adatai szerint

az elmúlt hat hétben mintegy 1,2 billió dollárrral csökkent a kriptoeszközök együttes piaci értéke.

A fordulat azért is látszik nagyon élesnek, mert a bitcoin októberben még 120 ezer dollár felett történelmi csúcsot ért el. Ezt világszerte a kriptoeszközökhöz való szabályozói hozzáállás kedvező változásai támogatták. Elemzők szerint a piacon komoly sebet ejtett a múlt havi rekord kriptokrach, amikor pánikeladások és alacsony likviditás közepette több mint 19 milliárd dollárnyi tőkeáttétes pozíciót kényszerlikvidáltak, ami heves kilengéseket okozott a piacon.

A piac azóta kissé elcsúszott, töredezett, sőt kicsit meg is tört, mióta az az eladási hullám lezajlott

– fogalmazott Sycamore.

A bitcoin azóta elvesztette idei összes nyereségét, és éves összevetésben már 10%-os mínuszban áll, miközben az ether értéke közel 19%-kal csökkent év eleje óta. Az eladási hullám a kriptofelhalmozásra szakosodott tőzsdei cégek részvényeit is megtépázta: a nyilvánosan jegyzett, digitális eszközöket tartó treasury-vállalatok köre idén jelentősen bővült, sokan mérlegükre vásárolták és tartották a kriptovalutákat a dráguló árak mellett.

A vállalati bitcoin-felhalmozás mintapéldájaként emlegetett MicroStrategy részvényei a héten 11%-ot estek, és egyéves mélypont közelében vesztegelnek. Japán társa, a Metaplanet a júniusi csúcsról mintegy 80%-ot zuhant.

A bitcoin piaci feltételei most a legrosszabbak azóta, hogy a jelenlegi bikapiaci ciklus 2023 januárjában elkezdődött. Nagy valószínűséggel ennek a ciklusnak a keresleti hulláma jórészt már lefutott

– írta a CryptoQuant, digitális eszközökkel foglalkozó kutatócég heti kriptoriportjában.

Forrás: Reuters

