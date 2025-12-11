  • Megjelenítés
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Podcast

Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar

agrarszektor.hu
2025 a mezőgazdaságban a kihívások éve volt: nem volt olyan hónap és nem volt olyan ágazat, amit ne érintett volna olyan kihívás, amire nem volt példa évtizedek óta. A súlyos aszály jelentősen átformálta a gazdák fajtaválasztással kapcsolatos döntéseit, a hónapról hónapra felbukkanó betegségek pedig megmutatták, hogy a járványvédelem immár létkérdéssé vált az állattenyésztésben. A termelést szintén nehezíti a növénybetegségek és a mikotoxinok jelenléte, valamint a dolgozni tudó és akaró munkaerő jelentős hiánya is. Az Alapvetés podcast Portfolio Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkező különkiadásában ugyanakkor az is elhangzott, hogy a növekvő nyomás mellett a talajegészség és a sertésgenetika javításán, valamint az üzembiztonsági kockázatok csökkentésén sem szabad spórolnia a gazdáknak.
Agrárium 2026
2026 legjelentősebb agrártámogatási, szabályozási, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásai - Minden fontos információ egy helyen a sikeres üzleti döntésekhez.
Információ és jelentkezés

Az Alapvetés podcast eheti epizódjában Sík Imre, az RAGT country managere, Udvardi Norbert, az InVitro 77 Kft. ügyvezetője, Reng Zoltán, a Hungrana vezérigazgatója, Zsjak Zoltán, a Sinte Group tulajdonos-ügyvezetője, Pecze László, a Topigs Norsvin Central Europe ügyvezetője, Bárány László, a Master Good csoport alapítója, valamint Nagy István agrárminiszter és Hubai Imre mezőgazdaságért felelős államtitkár értékelte a 2025-ös év kihívásait, fontos eseményeit.

KÖVESS MINKET

Az epizód megjelenését a Hungrana, az InVitro 77 Kft., az RAGT, a Sinte Group és a Topigs Norsvin támogatta.

Kapcsolódó cikkünk

Az innováció segíthetne a gazdákon, de nincs nyitottság az újdonságokra

Elszabadult a magyar termőföldpiac: már nem a gazdálkodás, hanem a befektetés a lényeg

Ők lettek 2025-ben a magyar agrárium legjobbjai

20-25 év lemaradásban van a magyar élelmiszeripar: be lehet ezt hozni?

Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon

Vége a régi módszereknek? Hatalmas változásra készülhet az agrárium

Bajban a magyar agrárgazdaság? Kiderült, mire számíthatunk 2026-ban

Christophe Hansen: az aktívan termelő gazdának kell adni az agrártámogatásokat

Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Hirtelen fordult a forint: magyar specifikus okok állnak a háttérben
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility