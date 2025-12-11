Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar

agrarszektor.hu 2025. december 11. 15:58

2025 a mezőgazdaságban a kihívások éve volt: nem volt olyan hónap és nem volt olyan ágazat, amit ne érintett volna olyan kihívás, amire nem volt példa évtizedek óta. A súlyos aszály jelentősen átformálta a gazdák fajtaválasztással kapcsolatos döntéseit, a hónapról hónapra felbukkanó betegségek pedig megmutatták, hogy a járványvédelem immár létkérdéssé vált az állattenyésztésben. A termelést szintén nehezíti a növénybetegségek és a mikotoxinok jelenléte, valamint a dolgozni tudó és akaró munkaerő jelentős hiánya is. Az Alapvetés podcast Portfolio Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkező különkiadásában ugyanakkor az is elhangzott, hogy a növekvő nyomás mellett a talajegészség és a sertésgenetika javításán, valamint az üzembiztonsági kockázatok csökkentésén sem szabad spórolnia a gazdáknak.