Vallottak a profik: megvan, hova tegyük most a pénzünket!

Ha valaki mostanában befektetésre adná a fejét, rögtön adódik a kérdés, hogy az elmúlt hónapok geopolitikai zűrzavarára, a gyorsan változó jegybanki kilátásokra és a csúcsközelben lévő részvényindexekre való tekintettel érdemes-e "bemerészkedni" a tőkepiacokra.
Az alkalmazható stratégiák azonban mégsem annyira ködösek, mint elsőre tűnik: a profik szerint a mostani környezetben is érdemes befektetve maradni, széles körben diverzifikálni, és a hosszú távú, strukturális trendekre fókuszálni.
De mégis hová kerüljön ma a befektetni tervezett pénz? A következőkben megnézzük, hogy a tapasztalt piaci szereplők szerint hogyan érdemes elosztani egy nagyobb összeget, különböző kockázati profilok alapján.
