Vallottak a profik: megvan, hova tegyük most a pénzünket!

Aki mostanában lépne be a befektetések világába, könnyen úgy érezheti, mintha mozgó homokra építkezne: egyik oldalon geopolitikai bizonytalanságok, a másikon irányt váltó jegybankok, miközben a részvénypiacok történelmi magasságok körül ingadoznak. Ennek ellenére a profik szerint nem érdemes a partvonalon maradni. A hangsúly ma a tudatos kockázatkezelésen, a széles diverzifikáción és az átfogó, hosszú távú trendeken van. De pontosan hová kerüljön ma a befektetés? Megmutatjuk, hogyan építik fel portfóliójukat a profik.

Ha valaki mostanában befektetésre adná a fejét, rögtön adódik a kérdés, hogy az elmúlt hónapok geopolitikai zűrzavarára, a gyorsan változó jegybanki kilátásokra és a csúcsközelben lévő részvényindexekre való tekintettel érdemes-e "bemerészkedni" a tőkepiacokra.

Az alkalmazható stratégiák azonban mégsem annyira ködösek, mint elsőre tűnik: a profik szerint a mostani környezetben is érdemes befektetve maradni, széles körben diverzifikálni, és a hosszú távú, strukturális trendekre fókuszálni.

De mégis hová kerüljön ma a befektetni tervezett pénz? A következőkben megnézzük, hogy a tapasztalt piaci szereplők szerint hogyan érdemes elosztani egy nagyobb összeget, különböző kockázati profilok alapján.