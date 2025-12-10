Egy zseniális ajándék a karácsonyfa alá azoknak, akik egyet előrébb lépnének a pénzügyekben

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Egy karácsonyi ajándéknak is kiváló pénzügyi és befektetési témájú könyvet ajánlunk olvasóink figyelmébe.

A személyes pénzügyek és a befektetések világáról szóló könyvek gyakori problémája, hogy megfoghatatlan lózungokkal, univerzálisnak szánt, de valójában a többség számára alkalmazhatatlan módszerekkel igyekeznek segítséget nyújtani az olvasóknak. A példa kedvéért gondoljunk csak a számtalanszor visszaköszönő "50/30/20-as szabályra", amely a jövedelem 50 százalékát a szükségletekre, 30 százalékát a vágyakra és 20 százalékát befektetésre javasolja fordítani az – ismeretlen élethelyzetű – célközönségnek.

Vajon egy hónapról hónapra élő, minimálbéres munkás és egy gondtalan anyagi helyzetben lévő, tehetős menedzser számára tényleg egyaránt működhet a bevételeik ilyen struktúrájú felosztása?

Vagy inkább arról van szó, hogy a pénzügyi tanácsok megfogalmazása jóval nagyobb megfontoltságot és előzetes tesztelést igényelne, mint ami a mindenkit egyformának feltételező módszerektől reálisan elvárható?

Az egymondatos megfejtések tengerében valóságos gyöngyszemnek számítanak azok az információforrások, ahol a szerző állításai mögött kellően rétegzett világlátás, jól átgondolt elvek és – horribile dictu – megbízható adatokon elvégzett, szakszerű elemzések húzódnak meg, legyen szó akár a személyes pénzügyek menedzseléséről, akár befektetési döntéshozatalról. Ha pedig ezeket a tanokat ráadásul befogadható módon, olvasmányosan is tudja átadni a szerző, akkor a tanulni vágyók képletesen igazán megnyalhatják mind a tíz ujjukat.

Ehhez hasonló élmény volt rátalálni az olasz gyökerekkel bíró, amerikai pénzügyi blogger, Nick Maggiulli munkásságára. Nick blogja, az Of Dollars And Data méltán tette őt kisbefektetők százezrei által ismertté: bejegyzéseiben minden érdeklődő számára érthetően és élvezhetően adja át a pénzügyi szaktudást, miközben az általa alkalmazott, kérlelhetetlenül adatfókuszú megközelítés biztosítja a megosztott információk hitelességét és időtállóságát.

Nick első könyve, a nemrégiben magyar nyelven is megjelent, és a Portfolio online könyvesboltjában is elérhető Csak vedd tovább (Just Keep Buying) sem okoz csalódást azoknak, akik olyan pénzügyi tudásra vágynak, mellyel felvértezve valóban egyről a kettőre juthatnak – ez nem a gyors, hanem a biztos meggazdagodás receptje. A könyv központi üzenete meglehetősen egyszerű: a pénzügyileg eredményes élet kulcsa a folyamatos, rendíthetetlen megtakarítás és befektetés, függetlenül attól, hogy éppen szárnyalnak-e a piacok, vagy esnek, mint a kő.

Nick rámutat, hogy az emberek nagy többségét nem az hátráltatja a vagyonépítésben, hogy rosszul fektet be, hanem az, hogy nem tesz félre eleget.

A könyv először a személyes pénzügyekkel foglalkozik, különös tekintettel arra a kérdéskörre, hogy kinek hogyan és mennyit érdemes megtakarítania a céljai eléréséhez. Tételes kiadási napló? Felejtsd el! – tanácsolja a szerző, és azt is levezeti, hogy a legtöbbek esetében miért nem a havi kiadások erőltetett csökkentésében látja a megoldást. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne kellene tudatosan odafigyelni a költekezésre – gondoljunk csak Amerika valaha volt egyik leggazdagabb családjának történetére, akiknek leszármazottai egy végzetes hiba okán kivétel nélkül kiestek a kiemelkedően vagyonos személyek köréből.

A mű maximálisan indokolt alapossággal tárgyalja a "megtakarítási ráta" témáját, és teljesen kézzelfogható, hétköznapi praktikákat hoz, melyek segítségével kis túlzással bárki felépíthet egy számottevő vagyont, feltéve, hogy időben elkezd befektetni. Többé nem kérdés, mekkora részt érdemes félretenni a verejtékes munkával megszerzett keresetünkből, egy összegben vagy apránként jobb-e befektetni, számít-e egyáltalán, hogy mibe fektetünk, és ha igen, akkor hol lesz a legjobb helyen a pénzünk. Felsőoktatás vagy mielőbbi munkába állás, spártai fegyelem vagy élvezetes élet, albérlet vagy saját lakás, készpénz- vagy kötvénytartás, ingatlan- vagy részvénybefektetés – csupa olyan dilemma, amelyekre Nick Maggiulli lehengerlő meggyőzőerővel mutatja be a saját válaszait.

Aggódsz a túlértékelt részvények miatt? A könyv az efféle – a mai helyzetben különösen aktuális – problémafelvetésekre is megadja a választ, így kiderül, érdemes-e kivárni a következő piaci visszaesést, mielőtt a rendelkezésre álló pénzünket befektetnénk a tőzsdén.

Ha túlértékeltnek gondolod a piacot, és úgy érzed, esedékes már egy komoly visszaesés, lehet, hogy éveket kell várnod az érzésed beigazolódására

– hívja fel a szerző mindazok figyelmét, akik készpénzben ücsörögve várják az ideális pillanatot a befektetésre.

Az alapokon túlmenően a könyv olyan mélyebb problémákra is keresi a megfejtést, amelyek főként a pénzügyekben jártasabb olvasókat foglalkoztathatják. Érdemes-e bárkinek egyedi részvénykiválasztással foglalkoznia? Kell-e félni a volatilitástól? Mennyi pénzzel lehet nagy biztonsággal nyugdíjba vonulni – akár évtizedekkel az állami nyugdíjkorhatár betöltése előtt?

És talán mind közül a legmeghökkentőbb: mi az, amire még "a jóisten sem képes" a befektetésekben?

A Csak vedd tovább igazán szemléletformáló alkotás: a szerző bebizonyítja, hogy a következetesség mindent visz, és hogy a vagyonépítés valójában nem bonyolult – csupán türelem, fegyelem és a megfelelő alapelvek kellenek hozzá. Aki egy egyszerű, élvezhető, ugyanakkor megbízható keretrendszerre vágyik a pénzügyei rendezéséhez, annak ez a kötet kiváló kiindulópont lehet.

