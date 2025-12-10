Egy zseniális ajándék a karácsonyfa alá azoknak, akik egyet előrébb lépnének a pénzügyekben

A személyes pénzügyek és a befektetések világáról szóló könyvek gyakori problémája, hogy megfoghatatlan lózungokkal, univerzálisnak szánt, de valójában a többség számára alkalmazhatatlan módszerekkel igyekeznek segítséget nyújtani az olvasóknak. A példa kedvéért gondoljunk csak a számtalanszor visszaköszönő "50/30/20-as szabályra", amely a jövedelem 50 százalékát a szükségletekre, 30 százalékát a vágyakra és 20 százalékát befektetésre javasolja fordítani az – ismeretlen élethelyzetű – célközönségnek.
Vajon egy hónapról hónapra élő, minimálbéres munkás és egy gondtalan anyagi helyzetben lévő, tehetős menedzser számára tényleg egyaránt működhet a bevételeik ilyen struktúrájú felosztása?
Vagy inkább arról van szó, hogy a pénzügyi tanácsok megfogalmazása jóval nagyobb megfontoltságot és előzetes tesztelést igényelne, mint ami a mindenkit egyformának feltételező módszerektől reálisan elvárható?
Az egymondatos megfejtések tengerében valóságos gyöngyszemnek számítanak azok az információforrások, ahol a szerző állításai mögött kellően rétegzett világlátás, jól átgondolt elvek és – horribile dictu – megbízható adatokon elvégzett, szakszerű elemzések húzódnak meg, legyen szó akár a személyes pénzügyek menedzseléséről, akár befektetési döntéshozatalról. Ha pedig ezeket a tanokat ráadásul befogadható módon, olvasmányosan is tudja átadni a szerző, akkor a tanulni vágyók képletesen igazán megnyalhatják mind a tíz ujjukat.
Ehhez hasonló élmény volt rátalálni az olasz gyökerekkel bíró, amerikai pénzügyi blogger, Nick Maggiulli munkásságára. Nick blogja, az Of Dollars And Data méltán tette őt kisbefektetők százezrei által ismertté: bejegyzéseiben minden érdeklődő számára érthetően és élvezhetően adja át a pénzügyi szaktudást, miközben az általa alkalmazott, kérlelhetetlenül adatfókuszú megközelítés biztosítja a megosztott információk hitelességét és időtállóságát.
Nick első könyve, a nemrégiben magyar nyelven is megjelent, és a Portfolio online könyvesboltjában is elérhető Csak vedd tovább (Just Keep Buying) sem okoz csalódást azoknak, akik olyan pénzügyi tudásra vágynak, mellyel felvértezve valóban egyről a kettőre juthatnak – ez nem a gyors, hanem a biztos meggazdagodás receptje. A könyv központi üzenete meglehetősen egyszerű: a pénzügyileg eredményes élet kulcsa a folyamatos, rendíthetetlen megtakarítás és befektetés, függetlenül attól, hogy éppen szárnyalnak-e a piacok, vagy esnek, mint a kő.
Nick rámutat, hogy az emberek nagy többségét nem az hátráltatja a vagyonépítésben, hogy rosszul fektet be, hanem az, hogy nem tesz félre eleget.
A könyv először a személyes pénzügyekkel foglalkozik, különös tekintettel arra a kérdéskörre, hogy kinek hogyan és mennyit érdemes megtakarítania a céljai eléréséhez. Tételes kiadási napló? Felejtsd el! – tanácsolja a szerző, és azt is levezeti, hogy a legtöbbek esetében miért nem a havi kiadások erőltetett csökkentésében látja a megoldást. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne kellene tudatosan odafigyelni a költekezésre – gondoljunk csak Amerika valaha volt egyik leggazdagabb családjának történetére, akiknek leszármazottai egy végzetes hiba okán kivétel nélkül kiestek a kiemelkedően vagyonos személyek köréből.
A mű maximálisan indokolt alapossággal tárgyalja a "megtakarítási ráta" témáját, és teljesen kézzelfogható, hétköznapi praktikákat hoz, melyek segítségével kis túlzással bárki felépíthet egy számottevő vagyont, feltéve, hogy időben elkezd befektetni. Többé nem kérdés, mekkora részt érdemes félretenni a verejtékes munkával megszerzett keresetünkből, egy összegben vagy apránként jobb-e befektetni, számít-e egyáltalán, hogy mibe fektetünk, és ha igen, akkor hol lesz a legjobb helyen a pénzünk. Felsőoktatás vagy mielőbbi munkába állás, spártai fegyelem vagy élvezetes élet, albérlet vagy saját lakás, készpénz- vagy kötvénytartás, ingatlan- vagy részvénybefektetés – csupa olyan dilemma, amelyekre Nick Maggiulli lehengerlő meggyőzőerővel mutatja be a saját válaszait.
Aggódsz a túlértékelt részvények miatt? A könyv az efféle – a mai helyzetben különösen aktuális – problémafelvetésekre is megadja a választ, így kiderül, érdemes-e kivárni a következő piaci visszaesést, mielőtt a rendelkezésre álló pénzünket befektetnénk a tőzsdén.
Ha túlértékeltnek gondolod a piacot, és úgy érzed, esedékes már egy komoly visszaesés, lehet, hogy éveket kell várnod az érzésed beigazolódására
– hívja fel a szerző mindazok figyelmét, akik készpénzben ücsörögve várják az ideális pillanatot a befektetésre.
Az alapokon túlmenően a könyv olyan mélyebb problémákra is keresi a megfejtést, amelyek főként a pénzügyekben jártasabb olvasókat foglalkoztathatják. Érdemes-e bárkinek egyedi részvénykiválasztással foglalkoznia? Kell-e félni a volatilitástól? Mennyi pénzzel lehet nagy biztonsággal nyugdíjba vonulni – akár évtizedekkel az állami nyugdíjkorhatár betöltése előtt?
És talán mind közül a legmeghökkentőbb: mi az, amire még "a jóisten sem képes" a befektetésekben?
A Csak vedd tovább igazán szemléletformáló alkotás: a szerző bebizonyítja, hogy a következetesség mindent visz, és hogy a vagyonépítés valójában nem bonyolult – csupán türelem, fegyelem és a megfelelő alapelvek kellenek hozzá. Aki egy egyszerű, élvezhető, ugyanakkor megbízható keretrendszerre vágyik a pénzügyei rendezéséhez, annak ez a kötet kiváló kiindulópont lehet.
A könyv elérhető a Portfolio online könyvesboltjában, kattints ide és rendeld meg most!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A cikk saját termék értékesítését szolgálja.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kimondta az USA egyik legfontosabb szövetségese: Trump Amerikája egy biztonsági veszély
A hírszerző ügynökség a lehetséges fenyegetések közé sorolta az Egyesült Államokat.
Hatalmas erősítést kaphat hamarosan Ukrajna: az összes MiG-29-es vadászgépét átadná egy európai ország
Dróntechnológiát kapnának cserébe.
Brutális feltételeket szabnak Trumpék, szinte lehetetlen lesz beutazni az USA-ba
A magyarokat is érinti az új szabályozás.
Paradoxon Brüsszelben: aki elindította a projektet, annak országa most torpedózza meg a több ezer milliárd eurós tervet
Nagyon súlyos csapást mér egyetlen ország az egész Európai Unióra.
Önkéntes visszahívást jelentett be a Nestlé
Elővigyázatossági okokból visszahívnak több csecsemőtápszert.
Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron
Mélyebb összefüggések, exkluzív tartalmak, kevesebb zaj – most 50% kedvezménnyel.
Meglepetést okozott az európai gazdaság – Lagarde örömhírt jelentett be
A várakozásokat felülmúló az EU növekedése.
Ügyet intézne? Minden magyarnak üzent a minisztérium
Fontos határidőket tettek közzé.
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Támogatás jöhet napelemes tárolókra hamarosan
Vissza nem térítendő támogatás indul hamarosan, melyből a háztartások a napelemekhez kapcsolódó tárolót telepíthetnek. A programra szánt keretösszeg 100 milliárd forint, egy igénylő 2,5 m
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
Viszlát T1041, üdv 08E - Új korszak a jogviszony-bejelentésben
2026. január 1-jével egy jelentős változás lép életbe a foglalkoztatói adminisztrációban: a jól ismert T1041-es jogviszony bejelentő nyomtatvány átadja helyét a 08E adatlapnak. A bejelentő
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!