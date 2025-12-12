Hatalmas rali jöhet az év sztárbefektetésénél!

Miközben mindenki az arany történelmi szárnyalásáról beszél, a háttérben egy még sokkal agresszívebb rali bontakozik ki egy másik eszköznél: ráadásul egyáltalán nem csak az arany menetelése tüzeli a szárnyalást, hanem nagyon erős fundamentális hajtóerők sora igazolja a befektetést. A szakértők is egyre derűlátóbb várakozásokkal jönnek elő, többek szerint a nagy kilövés még csak most indul be igazán – és aki időben lép, az a piac egyik legizgalmasabb sztorijába szállhat be.

A nemesfémekről szinte mindenkinek az arany jut először az eszébe, és nem minden ok nélkül: a geopolitikai feszültségek és a fiat valuták leértékelődése közepette új történelmi csúcsra száguldott az arany árfolyama, most is jócskán a 4000 dolláros unciánkénti szint fölött van a jegyzés.

Ám eközben, kvázi az arany "farvizén evezve" még brutálisabb rali bontakozott ki egy másik eszköznél. Ráadásul itt számos egyéb oka is van az optimizmusnak, és az elemzők is egyre derűlátóbbak:

sokak szerint még csak most indul igazán a rakéta!