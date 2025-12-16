Nagy változás készül a tőzsdén - Ennek sokan fognak örülni

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Nasdaq, az Egyesült Államok második legnagyobb tőzsdéje engedélyt kért az amerikai tőzsdefelügyelettől (SEC), hogy

a hétköznapokon 23 órára bővíthesse a kereskedési időt.

Az új, éjszakai idősáv este 21 órától másnap hajnali 4 óráig tartana keleti parti idő szerint, és kiegészítené a már meglévő tőzsdenyitás előtti, rendes és zárás utáni kereskedési szakaszokat.

Chuck Mack, a Nasdaq észak‑amerikai piacokért felelős alelnöke szerint a változás egy egyszerű piaci valóságot tükröz: a globális befektetők a saját feltételeik szerint, a saját időzónájukban szeretnének hozzáférni a piacokhoz.

Az amerikai időzónán kívül működő piaci szereplők üdvözölték a gyorsabb árképzés lehetőségét a vállalati eredmények és a makrogazdasági fejlemények esetében. Ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a szinte folyamatos kereskedés kevesebb időt hagy a hírek feldolgozására, és

az alacsony likviditású időszakokban szélsőségesebb árfolyammozgásokhoz vezethet.

A Nasdaq a szabályozói jóváhagyástól függően 2026 harmadik negyedévének elején tervezi elindítani a bővített kereskedést.

Dilin Wu, a Pepperstone Group ausztráliai kutatási stratégája szerint ez "valódi áttörés", amely gyakorlatilag beemeli az amerikai részvényeket a helyi kereskedési időbe, növeli a likviditást, és lehetővé teszi a valós idejű reagálást.

Más tőzsdék is hasonló irányba mozdulnak: a New York‑i Értéktőzsde (NYSE) hétköznapokon 22 órás kereskedést tervez, ami februárban megkapta az SEC előzetes jóváhagyását.

