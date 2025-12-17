Itt a bámulatos állampapírtrükk: most 20 százalékot is nyerhetsz, ha ezt meg tudod játszani

Sokan gondolhatják, hogy a nyári utolsó, 20%-ot közelítő PMÁP-kamatfizetéssel végleg lezárult a magyar állampapírok fénykora. Ez azonban tévedés: a megszokottnál nagyobb kockázatvállalás mellett még ma is kínálkozik lehetőség arra, hogy akár 20%-os vagy annál is magasabb hozamokat érjenek el a lakossági befektetők. De mégis mi mindennek kell teljesülnie ehhez, és szerencsés esetben mely kötvényekkel nyerhetik a legtöbbet a kockázatkedvelő befektetők? Mutatjuk a konkrét számításokat!

Magasan ragadtak a magyar kötvényhozamok

Cikkünk írásakor meglehetősen magas szinten, a 6,9-7,4% közti tartományban helyezkednek el a hosszú lejáratú magyar államkötvények hozamai, de a rövidebb futamidejű, 3-12 hónapos kötvények (diszkont kincstárjegyek) piacán is 6,1% körüli hozamokat láthatunk.

Ez nemcsak történelmileg, hanem aktuális nemzetközi összevetésben is szokatlanul magas hozamszintnek tekinthető:

például a lengyel 10 éves hozamszint ma 5,3%, a cseh 4,6% míg az eurót használó Szlovákiában 3,5% ugyanez az érték. Ugyanakkor a komoly költségvetési gondokkal küzdő Romániában a magyarhoz hasonló, 7%-os hozamszint mutatkozik a 10 éves kötvények piacán. De mégis milyen lehetőség adódik ebből a lakossági befektetők számára?