Gigantikus eladásra készülhet a Mercedes

A BNP Paribas csütörtökön közölte, hogy kizárólagos tárgyalásokat folytat a német autógyártó Mercedes-Benzzel Athlon nevű járműlízing-leányvállalatának felvásárlásáról.
A tranzakció értéke megközelítőleg egymilliárd euró.
A felvásárlással a BNP Paribas megerősítené pozícióját az európai járműlízing-piacon. Arval üzletága mintegy 400 ezer járművel bővülne, így a jelenlegi 1,9 milliós flotta közel 2,3 millió autóra növekedne. Ezzel jelentősen közelebb kerülnének az európai piacvezető Ayvenshez, a Société Générale tőzsdén jegyzett lízingcégéhez, amely szeptember végén körülbelül 2,6 millió járművet üzemeltetett.
Rendkívül fontos tranzakcióról van szó, amely lehetővé teszi, hogy a csoport az európai hosszú távú autókölcsönzési piac egyik vezető szereplőjévé váljon
– mondta Thierry Laborde, a BNP Paribas operatív igazgatója.
A Mercedes-Benz a különböző leányvállalat-értékesítésekből származó bevételeket alaptevékenységébe forgatja vissza. Az euróövezet legnagyobb bankja, a BNP Paribas számára az akvizíció összhangban van a járműlízing-szektorban tervezett terjeszkedéssel.
A francia hitelintézet közlése szerint az integráció költségmegtakarítást eredményez, a befektetett tőke megtérülése pedig 18 százalékos lesz. A tranzakció a zárást követő harmadik évben közel 200 millió euróval járulhat hozzá a csoport egy részvényre jutó nettó eredményéhez.
Laborde elmondta, hogy az adásvételi szerződést várhatóan jövő február és március között írják alá. Az ügylet a hatósági jóváhagyások függvényében 2026 harmadik negyedévében zárulhat le.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
