  • Megjelenítés
Gigantikus eladásra készülhet a Mercedes
Befektetés

Gigantikus eladásra készülhet a Mercedes

Portfolio
A BNP Paribas kizárólagos tárgyalásokat folytat a Mercedes-Benz Athlon nevű autólízing-leányvállalatának megvásárlásáról, az ügylet értéke közel egymilliárd euró.

A BNP Paribas csütörtökön közölte, hogy kizárólagos tárgyalásokat folytat a német autógyártó Mercedes-Benzzel Athlon nevű járműlízing-leányvállalatának felvásárlásáról.

A tranzakció értéke megközelítőleg egymilliárd euró.

A felvásárlással a BNP Paribas megerősítené pozícióját az európai járműlízing-piacon. Arval üzletága mintegy 400 ezer járművel bővülne, így a jelenlegi 1,9 milliós flotta közel 2,3 millió autóra növekedne. Ezzel jelentősen közelebb kerülnének az európai piacvezető Ayvenshez, a Société Générale tőzsdén jegyzett lízingcégéhez, amely szeptember végén körülbelül 2,6 millió járművet üzemeltetett.

Rendkívül fontos tranzakcióról van szó, amely lehetővé teszi, hogy a csoport az európai hosszú távú autókölcsönzési piac egyik vezető szereplőjévé váljon

Még több Befektetés

Durva jóslat érkezett: ennyibe kerülhet az arany és az olaj 2026-ban, mindenki meglepődhet

Nagyon jó hírt kapott a Renault

Űripari tárgyalásokat folytatott Jászai Gellért

– mondta Thierry Laborde, a BNP Paribas operatív igazgatója.

A Mercedes-Benz a különböző leányvállalat-értékesítésekből származó bevételeket alaptevékenységébe forgatja vissza. Az euróövezet legnagyobb bankja, a BNP Paribas számára az akvizíció összhangban van a járműlízing-szektorban tervezett terjeszkedéssel.

A francia hitelintézet közlése szerint az integráció költségmegtakarítást eredményez, a befektetett tőke megtérülése pedig 18 százalékos lesz. A tranzakció a zárást követő harmadik évben közel 200 millió euróval járulhat hozzá a csoport egy részvényre jutó nettó eredményéhez.

Laborde elmondta, hogy az adásvételi szerződést várhatóan jövő február és március között írják alá. Az ügylet a hatósági jóváhagyások függvényében 2026 harmadik negyedévében zárulhat le.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Összeírtam magamnak, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tervezem eladni.&nbsp; Legalább tudom követni az elképzeléseim helyességét.Federal Agricu

Holdblog

Mindenki CEO akar lenni

Az After Hours e heti részében Balázs, Zsolt és Botond fejtik meg a világot, Zsiday Viktor háttérbe vonulását, a devizapiacot és azt, hogy a TV-ben... The post Mindenki CEO akar lenni appeared fi

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megforgatták a forintot, megjött a fordulat is
Magyarország buktathatja el, amire Ukrajna évek óta vár
Kifogyóban a világ egyik legfontosabb nyersanyaga – ijesztő előrejelzés érkezett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility