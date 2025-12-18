Gigantikus eladásra készülhet a Mercedes

A BNP Paribas kizárólagos tárgyalásokat folytat a Mercedes-Benz Athlon nevű autólízing-leányvállalatának megvásárlásáról, az ügylet értéke közel egymilliárd euró.

A BNP Paribas csütörtökön közölte, hogy kizárólagos tárgyalásokat folytat a német autógyártó Mercedes-Benzzel Athlon nevű járműlízing-leányvállalatának felvásárlásáról.

A tranzakció értéke megközelítőleg egymilliárd euró.

A felvásárlással a BNP Paribas megerősítené pozícióját az európai járműlízing-piacon. Arval üzletága mintegy 400 ezer járművel bővülne, így a jelenlegi 1,9 milliós flotta közel 2,3 millió autóra növekedne. Ezzel jelentősen közelebb kerülnének az európai piacvezető Ayvenshez, a Société Générale tőzsdén jegyzett lízingcégéhez, amely szeptember végén körülbelül 2,6 millió járművet üzemeltetett.

Rendkívül fontos tranzakcióról van szó, amely lehetővé teszi, hogy a csoport az európai hosszú távú autókölcsönzési piac egyik vezető szereplőjévé váljon

– mondta Thierry Laborde, a BNP Paribas operatív igazgatója.

A Mercedes-Benz a különböző leányvállalat-értékesítésekből származó bevételeket alaptevékenységébe forgatja vissza. Az euróövezet legnagyobb bankja, a BNP Paribas számára az akvizíció összhangban van a járműlízing-szektorban tervezett terjeszkedéssel.

A francia hitelintézet közlése szerint az integráció költségmegtakarítást eredményez, a befektetett tőke megtérülése pedig 18 százalékos lesz. A tranzakció a zárást követő harmadik évben közel 200 millió euróval járulhat hozzá a csoport egy részvényre jutó nettó eredményéhez.

Laborde elmondta, hogy az adásvételi szerződést várhatóan jövő február és március között írják alá. Az ügylet a hatósági jóváhagyások függvényében 2026 harmadik negyedévében zárulhat le.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

