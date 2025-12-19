Most jön a tőzsdei feketeleves – Nem ússzuk meg az AI-lufi kidurranását

Könnyű évük volt a befektetőknek, különösen úgy, hogy az áprilisi tőzsdei zuhanást követően sokkal csúnyábban is alakulhattak volna az események – mondta a Portfolio-nak Loncsák András, a VIG Alapkezelő befektetési igazgatója. Jelenleg elképesztően túlfeszített árazások uralkodnak a piacon, az AI-mánia szinte irreális helyzetet eredményezett, és csak idő kérdése, hogy a befektetők megízleljék a kockázatok keményebb oldalát is. A VIG rövid távon optimista hangulatú, ugyanakkor készen kell állni egy olyan forgatókönyvre is, amikor jobb lesz kockázatkerülő befektetésekben ülve átvészelni a tőzsdei turbulenciát.

Portfolio: Rázós év van mögöttünk, mind a részvény- és kötvénypiacok, mind a nyersanyagok és devizák terén láttunk nagy meglepetéseket. Elégedett a VIG Alapkezelő az idén elért hozamokkal, vagy a vártnál kevésbé sikerült profitálni a fordulatos eseményekből?

Loncsák András: Izgalmas évnek nevezném az ideit, hiszen mind a hozamok szempontjából, mind alapkezelőként egy nagyon eredményes évet tudhatunk magunk mögött. A befektetőknek könnyű évük volt, komoly reálhozamot tudtak idén realizálni, ráadásul hosszú idő után elindultak felfelé a régiós eszközök, ez egybeesett a mi optimizmusunkkal a lengyel részvények iránt, amelyek már tavaly is erős pozitív kilátással bírtak, de csak idén érték el az angolszász befektetők ingerküszöbét. Sőt, 2025-ben a régiós részvények mellett a régiós kötvények sem okoztak csalódást.

Az egész évet meghatározta a háború lezárásával kapcsolatos várakozás, Trump a beiktatása másnapjára, azután 100 napra, majd húsvétra, augusztus végére, és legutóbb hálaadásig ígérte a békét, de még mindig ropognak a fegyverek, ennek ellenére a potenciális tűzszünetből profitáló vállalatok papírjai szinte egész évben emelkedtek.

A másik komoly piaci volatilitást okozó problémának az amerikai vámok bejelentésével kapcsolatos események bizonyultak. A Liberation Day utáni szakasz nagyon rosszul festett, a Nasdaq-index 20 százalékos esést is elszenvedett, nem volt kizárt a további összeomlás. Ha ez folytatódik, abból nagyon csúnya év lehetett volna. Így viszont, hogy Trump visszatáncolt az eredeti drasztikus vámtarifáktól, a gyors visszarendeződés időszakát ki lehetett használni a kockázatok növelésére, erre aktív vagyonkezelőként jól sikerült reagálnunk a kialakuló piaci pánikban.

A neheze véleményem szerint most következik: a Magnificent Seven tagjai közül több cég piaci értéke is 4 ezermilliárd dollár fölé nőtt, ez hegymászós kifejezéssel élve már a „halálzóna”. Rövid távon itt nagyon magasra emelkedett a piacok értékeltsége, túl sok optimizmus van beárazva jelenleg a technológiai vállalatok részvényárfolyamaiba, miközben az AI-beruházások megtérülése bizonytalan, hibázásra nem sok tér van.

Mi kellett idén az eredményes befektetéshez a VIG meglátása szerint? Mely alapok teljesítettek a legjobban, és melyek tudták a leginkább felülmúlni a benchmarkot?

Kitartottunk a korábbi véleményünk mellett, amely az értékalapú, olcsóbb, régiós befektetéseket részesítette előnyben. A dollárban kifejezett portfóliók viszont a dollár gyengülése miatt háttérbe szorultak, így főként az európai, közép-kelet-európai fókuszú alapjaink vitték a prímet. A legmagasabb nominális hozamot a Közép-Európai Részvény alapunk érte el, amelyet a Portfolio Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjjal tüntetett ki, erre nagyon büszkék vagyunk. Magyarország egyik legrégibb alapjáról beszélünk, és az alap tartósan felülteljesíti mind a saját benchmarkját, mind a versenytársak hasonló alapjainak többségét.

A korábbi, 20% közeli állampapír-kamatoktól „vérszemet kaptak” a befektetők, és a felszabaduló pénzeken azóta is kétszámjegyű hozamot várnak el. Hogyan lehet megfelelni ezeknek a felfokozott ügyfélelvárásoknak? Hogyan viselték a magyarok a nagyobb hozampotenciálhoz társuló nagyobb volatilitást?

Elsősorban az abszolút hozamú alapjainknál okoztak nagy beáramlást az állampapírpénzek, tehát nem rögtön a részvényalapokat találták meg a befektetők, inkább a kockázatkerülőbb allokációt választották. Igaz, hogy idén itt is magasabb részvényaránnyal dolgoztunk. A fő feladatunk most az, hogy amikor fordul a piaci hangulat – ami előbb-utóbb sajnos törvényszerűen bekövetkezik –, akkor a kockázati szint menedzselésével védjük a befektetőinket.

Szerintem a befektetők eddig még a jó oldalát látták a kockázatosabb környezetnek, az áprilist leszámítva nem volt komoly volatilitás, így nem is szokhatták meg a magasabb kockázatot. Egyelőre azt tapasztalják, hogy a piac jól működik, jó hozamokat lehet produkálni.

Ugyanakkor nagyon sok kockázatot látunk a horizonton, ma még az AI-buborék felívelő szakaszánál tartunk, de előbb-utóbb el fog jönni a másik, keményebb oldala is, amikor előtérbe kerül a kockázatkezelés, a kevésbé kockázatos eszközökbe való befektetés.

A „reverse to mean”, vagyis az átlaghoz való visszatérés mindig működött az árazásnál, szerintem most is ez várható. Ha ránézünk a globális térképre, nagyon magas árazásokat látunk a részvénypiacokon. A mostani szintről kétféleképpen csökkenhetnek vissza a P/E (price to earnings) mutatók: vagy az árfolyamoknak kell csökkenniük, vagy az üzleti eredményeknek kell megemelkedniük. Elképesztő AI-beruházási boom zajlik, az 1000 milliárd dollárt is meghaladja a befektetett összeg, viszont még nem látni, hogy ennek a profittartalma hol fog lecsapódni, ha egyáltalán megtérül. Ha ugrásszerűen megnőnek a profitok, az a P/E ráták visszarendeződésével járhat, de félek attól, hogy a bővülő profit még nagyobb optimizmust hoz majd a piacra.

Ezek alapján arra számítok, hogy nem ússzuk meg az AI-lufi kidurranását, és az fájdalmas lesz.

Csak idő kérdése, hogy jöjjön egy komoly esés, abban a helyzetben a nagyobb árfolyamesés után hosszú távra biztosan érdemes lesz növelni a részvénysúlyt kisbefektetőként, hiszen hosszú távon a részvényekkel lehet elérni a legmagasabb reálhozamot.

Ilyen rizikós kilátások közepette melyek azok a régiók, iparágak, amelyekben most nagy fantáziát lát a VIG? Folytatódhat például Közép-Európa és a magyar részvények felülteljesítése? És mire számítsunk rövid távon az amerikai részvényektől?

A relatíve olcsóbb szektorokra fókuszálunk, olyan cégeket keresünk, amelyek árazása vonzó, mérlege nem eladósodott, tehát megfelelő védelmet nyújt a kamatok esetleges emelkedése ellen. Az idei első negyedévben felülteljesítettek az európai részvények, mivel egy rotáció indult meg, ami véleményem szerint folytatódhat a közeljövőben. Az amerikai dollár gyengülése jövőre más régiók részvényeire is ráirányíthatja a befektetők figyelmét, mint például a feltörekvő részvények. Összességében inkább a kisebb kapitalizációjú európai cégekben látunk fantáziát, a szűkebb régiót tekintve pedig kimondottan izgalmasak Közép-Kelet-Európa tőzsdéi.

Sokszor hallani manapság, hogy egy piac „relatív olcsó”, de az attól még valójában drága, ha megnézzük a hosszú távú értékeltségeket. Az amerikai piac bőven 20-as P/E fölött van, Európa is elkezdett felzárkózni, 15-től 20 felé közelít, ezzel szemben a saját régiónk 10 körüli átlagos értékeket mutat, azon belül a magyar piac 7-est. Ha elérkezik a háború lezárása, az magasabb GDP-növekedést hozhat, ami a régiós cégekre is pozitívan hathat.

A geopolitika viszont súlyos kockázat lehet 2026-ban is, hiszen egyre nyilvánvalóbbak a nagyhatalmak befolyási törekvései. Oroszországnak Ukrajna, az Egyesült Államok mintha Venezuela felé mozdulna, Kínának pedig Tajvan a célpontja. Egyelőre csak remélni tudjuk, hogy nem történik semmi váratlan a jövőben.

Mi lesz jövőre a forinttal? Van egy szigorú monetáris politikánk, a forró tőke is jól érzi magát a carry trade pozíciókban, miközben nyakunkon a választási év...

Mi sokszor azt a példát nézzük, hogy Lengyelországban hogyan viselkedtek a kötvény-, részvény- és devizaárfolyamok a 2023-as választások környékén. Ott a választás előtt a jegybank csökkentette a jegybanki alapkamatot, hogy élénkítse a gazdaságot. A magyar gazdasági növekedés és az ipari aktivitás ma egyaránt elmarad a régiótól, ezért, ha továbbra is túl erős marad a forint, akkor a választás előtt el tudok képzelni egy óvatos kamatcsökkentést. Most van erre mozgástér, a gazdaság megkívánná ezt, az infláció is várhatóan tovább fog csökkenni az árstopok következtében, és van annyira magas a reálhozam, hogy ez beleférjen. Tehát van tér egy óvatos kamatcsökkentésre. A külföldi befektetők körében viszont érzékelhető egy felfokozott várakozás, amelyet a magas alapkamat vonzereje jelentősen táplál. A választásokhoz közeledve viszont akár nagyobb volatilitás is elképzelhető a forint árfolyamában, de túl nagy elmozdulás csak akkor várható, ha a jelenlegi optimista nemzetközi tőkepiaci környezet elromlik.

A VIG Alapkezelő intézményeknek, például biztosítóknak is kezel vagyont. Mit okozott 2025-ben az etikus koncepció 2.0 megjelenése? Kellett-e bezárni eszközalapokat, és ha igen, mi lett az érintett ügyfélvagyon sorsa?

Az előírt felülvizsgálat során a szükséges modelleket a biztosítók lefuttatták az elmúlt 25 évre. Különösen az alacsony volatilitású pénzpiaci alapok és eurós kötvényalapok voltak azok, amelyeknek a hozamai nem feleltek meg az elvárásoknak. Ezeket az eszközalapokat be kellett zárni, és a pénzek egy kicsivel nagyobb, nagyjából 10%-os részvénysúlyú portfólióba kerültek át. Ez még nem extrém szint, de abban segíthet, hogy a hozam hosszú távon meghaladja az inflációt.

A magyar VIG Alapkezelő a régió vagyonkezelési piacán is jelentős szereplőnek számít. Hogyan halad az évekkel ezelőtt megkezdett európai terjeszkedés, mik most a további célok?

Anyacégünk, az osztrák VIG Csoport Közép- és Kelet-Európa 30 országában van jelen, összesen 50 biztosítótársasággal, ami számunkra nagy lehetőség régiós szinten, rajtunk múlik, hogy hogyan tudjuk ezt kiaknázni. Aktívak vagyunk a cseh befektetési alap piacon, a beáramlási számok minden hónapban új rekordot döntenek, de a balti országokban, Bulgáriában, Romániában, Ausztriában is elindultunk befektetési alapjaink értékesítésével. A vállalati stratégiánk kiegyensúlyozott befektetési alap állománynövekedéssel számol 2030-ig a közép-kelet-európai régióban, így látunk még nagy lehetőségeket a további növekedésre.

