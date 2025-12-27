Az Arany Nagy Éve: megérkeztünk a csúcsra, vagy most indul csak az igazi menet?

2025: a nemesfémek éve
2025-ről tőkepiaci értelemben sok mindent el lehet mondani, de azt semmiképp sem, hogy unalmas lett volna. A meg-megbicsakló AI-láz mellett több szempontból is reflektorfénybe kerültek az árupiacok:
- egyrészt a kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos befektetések valósággal berobbantak a befektetői köztudatba,
- kis túlzással a szemünk előtt bontakozik ki az atomenergia reneszánsza,
- és ami talán ezeknél is látávnyosabb sztori volt, az nem más, mint
a nemesfémek szárnyalása.
Az idei évben mind az arany, az ezüst és a platina is jócskán felülteljesítették a vezető amerikai részvényindexeket (és egyébként az AI-sztár Nvidiát is), a legbrutálisabb menetelést az ezüstnél láthattuk: itt több, mint duplázni tudott az árfolyam 12 hónap leforgása alatt.
