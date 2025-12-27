Az Arany Nagy Éve: megérkeztünk a csúcsra, vagy most indul csak az igazi menet?

Az arany 2025-ben történelmi magasságokba emelkedett, a befektetőknek pedig egyre nehezebb a dolguk: ezen a ponton már érdemes kiszállni, vagy még van tűz a sztoriban? Év végi összefoglalónkban megmutatjuk, mi hajtotta fel az arany árát idén, mely tényezők maradhatnak velünk 2026-ban is, és hol vannak a legnagyobb kockázatok. Ami talán a legizgalmasabb: konkrét befektetési szempontokon keresztül azt is megvizsgáljuk, hol robbanhat a következő aranyláz – és kik lehetnek annak nyertesei.

2025: a nemesfémek éve

2025-ről tőkepiaci értelemben sok mindent el lehet mondani, de azt semmiképp sem, hogy unalmas lett volna. A meg-megbicsakló AI-láz mellett több szempontból is reflektorfénybe kerültek az árupiacok:

egyrészt a kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos befektetések valósággal berobbantak a befektetői köztudatba,

kis túlzással a szemünk előtt bontakozik ki az atomenergia reneszánsza,

és ami talán ezeknél is látávnyosabb sztori volt, az nem más, mint a nemesfémek szárnyalása.

Az idei évben mind az arany, az ezüst és a platina is jócskán felülteljesítették a vezető amerikai részvényindexeket (és egyébként az AI-sztár Nvidiát is), a legbrutálisabb menetelést az ezüstnél láthattuk: itt több, mint duplázni tudott az árfolyam 12 hónap leforgása alatt.