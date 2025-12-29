  • Megjelenítés
Drasztikus lépésre szánta el magát a világ legnagyobb árutőzsdéje - Ez sokakat érint!
Drasztikus lépésre szánta el magát a világ legnagyobb árutőzsdéje - Ez sokakat érint!

Az ezüstpiac kritikus hét elé néz, miután a Chicago Mercantile Exchange (CME) két héten belül másodszor is megemelte az ezüst határidős ügyletek fedezeti követelményét. A döntés ma lépett hatályba, és érdemben növeli a nyomást a tőkeáttételes pozíciókon.
A CME a 2026 márciusi ezüst futures kontraktus kezdeti letéti követelményét 20 ezer dollárról 25 ezer dollárra emelte. A döntés azt jelenti, hogy a piaci szereplőknek jelentősen több tőkét kell lekötniük ugyanakkora pozíció fenntartásához vagy kénytelenek csökkenteni kitettségüket,

ez pedig a fém árfolyamára is nyomást gyakorolhat a mostani történelmi magasságokban.

A Qinbafrank szerint a CME mostani döntése kellemetlen történelmi párhuzamokat idéz.

Nem először fordul elő ugyanis, hogy a tőzsde agresszíven emel fedezeti követelményeket az ezüstnél a nagy emelkedés közepette:

2011-ben az ezüst ára 8,5 dollárról közel 50 dollárig száguldott, a nulla közeli kamatok, a mennyiségi lazítás és az európai adósságválság közepette. A csúcson a CME kilenc nap alatt ötször emelte a marginokat, ami kényszerlikvidálásokhoz vezetett - az árfolyam hetek alatt ennek hatására mintegy 30 százalékot esett.

A jelenlegi ciklus azonban egy fontos ponton különbözik a korábbiaktól:

az emelkedést nem kizárólag spekuláció hajtja, hanem valós fizikai kínálati feszültség is.

Kína, amely a globális finomított ezüstpiac 60-70 százalékát kontrollálja ugyanis 2026. január 1-től exportengedélyezési rendszert vezetne be. Ez gyakorlatilag csak nagy, államilag minősített termelők számára tenné lehetővé az ezüst exportjának egy jelentős részét.

Az ezüst árfolyama idén már mintegy 148 százalékot emelkedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

