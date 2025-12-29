Nagy fordulat a holland nyugdíjaknál: amit eddig garantáltak, azt most elveszik

A közel 2000 milliárd eurónyi vagyont kezelő holland foglalkoztatói nyugdíjrendszer – Európa legnagyobbja – január 1-jétől új modellre áll át. Az átalakított rendszer nem ígér többé garantált juttatásokat, ez pedig nagyobb mozgásteret ad a kockázatosabb befektetésekhez. Az átalakulás tovább növelheti a nyomást az európai államkötvények piacán, tekintve, hogy a holland nyugdíjalapok rövid idő alatt nagy volumenben adhatják el a hosszú lejáratú államkötvényeiket.

A rendszer változására azért van szükség, mert az alacsony kamatkörnyezet és az öregedő társadalom egyre nehezebbé tette az alapok számára az infláció ellensúlyozását, így a juttatások csökkentésének kockázata évről évre nőtt. Az új nyugdíjtörvény 2023-ban lépett hatályba, és 2028-ig ad időt az átállásra.

A reform előtt Hollandia azon kevés ország közé tartozott, ahol a magánnyugdíjrendszer még mindig előre meghatározott, garantált, juttatást ígért – ezt defined benefit rendszernek nevezzük.

Az új rendszerben sem a jövőbeli, sem a már felhalmozott nyugdíjjogosultságok nem eredményeznek garantált kifizetési összegeket. A kifizetések a befizetések mértékétől függenek, és a piaci mozgásokkal együtt ingadoznak (szaknyelven: defined contribution rendszer).

A változás hatására az alapok nagyobb arányban fektethetnek magasabb hozampotenciállal rendelkező, kockázatosabb eszközökbe, például vállalati kötvényekbe és jelzáloghitelekbe, miközben csökkenthetik a biztonságosabb befektetések, így az államkötvények és a kamatderivatívák súlyát. A nyugdíjhoz közelebb álló korosztályoknál óvatosabb, a fiatalabbaknál merészebb befektetési stratégiát alkalmaznak majd, és különböző szolidaritási mechanizmusokkal osztják meg a kockázatokat.

Január 1-jével megkezdődik az első nagyobb csoport átállása: az ABN AMRO becslése szerint együttesen több mint 500 milliárd eurónyi vagyont kezelő alapokról van szó. A portfóliók átalakítására egy év áll rendelkezésre, ami mérsékelheti a piaci sokkokat. Elemzők szerint az alapok először a kamatswap-pozícióik egy részét építik le, és rövidebb futamidejű eszközök felé mozdulnak.

A harmadik legnagyobb holland alap, a PMT úgy becsüli, hogy nagyjából hat hónapra lesz szüksége a felesleges fedezeti pozíciók lebontására, de a tényleges ütemet a piaci körülmények határozzák meg. Egyes alapok már idén elhalasztották az átállást, és a folyamat összetettsége miatt további késések sem zárhatók ki. Ez év végi volatilitást okozhat az amúgy is alacsony likviditású piacon. A legnagyobb alap, az ABP 2027 januárjára időzítette az átállást.

A holland jegybank becslése szerint a nyugdíjalapok 100-150 milliárd euróval csökkentik majd a 25 évnél hosszabb futamidejű államkötvény- és kamatswap-állományukat. A piacok részben már beárazták a változásokat: az átállás kilátása hozzájárult ahhoz, hogy a hosszú lejáratú német kötvények hozama a közepes futamidejűekhez képest hatéves csúcsra emelkedjen.

A szakértők arra számítanak, hogy a hozamgörbe továbbra is egyre meredekebbé válhat.

A holland nyugdíjalapok éppen akkor fognak kevesebb hosszú lejáratú kötvényt vásárolni, amikor az európai kormányok rekordméretű finanszírozási igénnyel szembesülnek. Németország például növeli hitelfelvételét a gazdaságélénkítő programok finanszírozására. A kormányok már alkalmazkodni próbálnak: Németország először bocsát ki 20 éves kötvényt, hivatkozva arra, hogy ez a futamidő a holland reform miatt vonzóbbá válhat. Hollandia eközben csökkentette az államadósság átlagos futamidejére vonatkozó célját. A befektetők által kockázatosabbnak ítélt adósságú országok, például Olaszország és Spanyolország viszont a változások nyertesei lehetnek.

