Nagy fordulat a holland nyugdíjaknál: amit eddig garantáltak, azt most elveszik

A rendszer változására azért van szükség, mert az alacsony kamatkörnyezet és az öregedő társadalom egyre nehezebbé tette az alapok számára az infláció ellensúlyozását, így a juttatások csökkentésének kockázata évről évre nőtt. Az új nyugdíjtörvény 2023-ban lépett hatályba, és 2028-ig ad időt az átállásra.
A reform előtt Hollandia azon kevés ország közé tartozott, ahol a magánnyugdíjrendszer még mindig előre meghatározott, garantált, juttatást ígért – ezt defined benefit rendszernek nevezzük.
Az új rendszerben sem a jövőbeli, sem a már felhalmozott nyugdíjjogosultságok nem eredményeznek garantált kifizetési összegeket. A kifizetések a befizetések mértékétől függenek, és a piaci mozgásokkal együtt ingadoznak (szaknyelven: defined contribution rendszer).
A változás hatására az alapok nagyobb arányban fektethetnek magasabb hozampotenciállal rendelkező, kockázatosabb eszközökbe, például vállalati kötvényekbe és jelzáloghitelekbe, miközben csökkenthetik a biztonságosabb befektetések, így az államkötvények és a kamatderivatívák súlyát. A nyugdíjhoz közelebb álló korosztályoknál óvatosabb, a fiatalabbaknál merészebb befektetési stratégiát alkalmaznak majd, és különböző szolidaritási mechanizmusokkal osztják meg a kockázatokat.
Január 1-jével megkezdődik az első nagyobb csoport átállása: az ABN AMRO becslése szerint együttesen több mint 500 milliárd eurónyi vagyont kezelő alapokról van szó. A portfóliók átalakítására egy év áll rendelkezésre, ami mérsékelheti a piaci sokkokat. Elemzők szerint az alapok először a kamatswap-pozícióik egy részét építik le, és rövidebb futamidejű eszközök felé mozdulnak.
A harmadik legnagyobb holland alap, a PMT úgy becsüli, hogy nagyjából hat hónapra lesz szüksége a felesleges fedezeti pozíciók lebontására, de a tényleges ütemet a piaci körülmények határozzák meg. Egyes alapok már idén elhalasztották az átállást, és a folyamat összetettsége miatt további késések sem zárhatók ki. Ez év végi volatilitást okozhat az amúgy is alacsony likviditású piacon. A legnagyobb alap, az ABP 2027 januárjára időzítette az átállást.
A holland jegybank becslése szerint a nyugdíjalapok 100-150 milliárd euróval csökkentik majd a 25 évnél hosszabb futamidejű államkötvény- és kamatswap-állományukat. A piacok részben már beárazták a változásokat: az átállás kilátása hozzájárult ahhoz, hogy a hosszú lejáratú német kötvények hozama a közepes futamidejűekhez képest hatéves csúcsra emelkedjen.
A szakértők arra számítanak, hogy a hozamgörbe továbbra is egyre meredekebbé válhat.
A holland nyugdíjalapok éppen akkor fognak kevesebb hosszú lejáratú kötvényt vásárolni, amikor az európai kormányok rekordméretű finanszírozási igénnyel szembesülnek. Németország például növeli hitelfelvételét a gazdaságélénkítő programok finanszírozására. A kormányok már alkalmazkodni próbálnak: Németország először bocsát ki 20 éves kötvényt, hivatkozva arra, hogy ez a futamidő a holland reform miatt vonzóbbá válhat. Hollandia eközben csökkentette az államadósság átlagos futamidejére vonatkozó célját. A befektetők által kockázatosabbnak ítélt adósságú országok, például Olaszország és Spanyolország viszont a változások nyertesei lehetnek.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Letöri a bírák hatalmát Meloni törvénye, a számvevőszék tombol
Csökken a számvevőszék állami költések feletti kontrollja Olaszországban.
Kiszivároghatott az Apple új készüléke, amivel felforgathatja az okostelefonok piacát
Radikális megoldáshoz nyúlna a gyártó.
Elsöprő győzelmet aratott a balkáni tűzfészek miniszterelnöke, most üzent az ellenzéknek
Negyedszerre alakít kormányt Kurti.
Vegyes mozgások a magyar tőzsdén
Felemás képet mutatnak a blue chipek.
Nagy részvénykibocsátások: ezt érdemes tudni róluk
A nagy érdeklődés miatt 3 nappal a tervezett határidő előtt le kellett zárni az MBH részvényigénylését.
Aggasztó felfedezés látott napvilágot: egyre közelebb kerül az összeomláshoz a "végítélet gleccsere"
Több mint 10 millió ember életét veszélyezteti.
Vészhelyzet a Távol-Keleten: éleslövészet és blokád, készültségbe helyezték a hadsereget
A hadgyakorlat elemei elég árulkodóak.
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra építő rendszer akár két hétig is megőrizheti a napelemek és széltur
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.