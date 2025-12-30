Három betű, amiről még nem hallottál, de 2026 legnagyobb tőzsdei sztorija lehet!

A tőkepiacon időről időre felbukkan egy-egy tövidítés, amely mágnesként vonzza a befektetői figyelmet – elég csak az AI-ra gondolni, amely hosszú ideje uralja a tőzsdei címlapokat. 2025-ben is a mesterséges intelligencia vitte el a reflektorfényt, a látványos hozamokat azonban a szemfülesek nem feltétlenül ott érték el, ahol a nagy tömeg kereste őket. Az igazán felkészült befektetők egy csendesebb, de annál robbanékonyabb trendet követtek, amely messze a felszín alatt formálja át a globális piacokat. Itt is egy rövidítésről van szó, amely egyre gyakrabban bukkan fel kormányzati stratégiákban és iparági jelentésekben, sőt, hosszabb távon a globális erőviszonyok jelentős átrendeződéséhez is vezethet – és amely komoly hozampotenciált rejt azoknak, akik időben lépnek.

A tőzsdék világában nem ritka jelenség, hogy különböző rövidítések mentén alakulnak ki a trendi befektetői mániák, az egyik legnyilvánvalóbb példaként az AI-ra lehet itt gondolni.

És bár a címlapokat 2025-ben is elsősorban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos sztorik uralták, azok a befektetők mégis sokkal jobban járhattak, akik egy másik, egyre ismertebb rövidítésre fókuszáltak az elmúlt évben. Sőt, eggyel tovább megyünk: ez jó eséllyel 2026-ra is igaz lesz.

Ez a rövidítés nem más, mint a