MBH: teljesen forintra állnánk vissza

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írása olvasható:

"A Santa Rally („mikulás rally”) jelenség erősen látszott a piacokon: a vezető indexek több napos emelkedést mutattak a karácsony előtti kereskedési napokban is. Az amerikai részvényindexek (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq) várhatólag erősen zárják az év utolsó hónapját és az év egészét is, feltehetőleg új rekordokat érnek el az év végén is. (December 24-én például az S&P 500 és a Dow Jones minden idők legmagasabb záró szintjére emelkedett.) A technológiai és AI-kapcsolódó részvények továbbra is húzóerőt jelentettek, erősítve az indexeket és növelve a piaci optimizmust. A piac erős adatokat kapott az USA gazdasági növekedésével kapcsolatban és a munkaerőpiacról is biztató jelek érkeztek, ami támogatta a részvénypiacokat, miközben a befektetők a Fed vérható kamatpolitikájára is fókuszáltak (esetleges további lazítás 2026-ban). A közép-európai tőzsdék is követték ezt a pozitív trendet, főleg a bankszektor és a biztosítási szektor papírjai nyújtottak kiemelkedő teljesítményt.

A dollár hozamok decemberben sem hagyták el a szűk, Q4-es sávjukat (US10Y 4,20-4,00). A lassan de biztosan felfelé kúszó munkanélküliségi ráta láttán az amerikai jegybank ismét kamatot vágott decemberi ülésén és rövid lejáratú kincstárjegyek vásárlását jelentette be a bőséges bankrendszeri tartalékok fent tartása érdekében. A bejelentett összeg magasabb volt, mint a piac által várt mennyiség, így az intézkedés az ülés után a dollár gyengülését és a nemesfémek emelkedését hozta magával, míg a hosszú hozamok a kamatvágás ellenére sem tudtak erősödni. Európában az akár kamatemelést is kilátásba helyező jegybanki kommentárok miatt a hozamok éves, utoljára márciusban látott csúcsukra emelkedtek, amelyre ráerősítettek az egy ideje már ismert holland nyugdíjrendszeri változtatások, melynek során hosszú lejáratú államkötvényekből átcsoportosítás várható a kockázatosabb eszközök felé. Az új befektetési politika januártól lép életbe.

Nagyot szólt az MNB decemberi ülése, melynek során változtatott üzenetén a jegybank, megfelelő adatok esetén kilátásba helyezve a kamatvágást, ülésről ülésre döntve. A rövid távú kamat-derivatívák mintegy 40 pontot raliztak 5,60-as terminál rátát beárazva 2027 végére, míg a hosszú oldalon 20 pontot jöttek le a magyar kötvényhozamok. Az erősödést tompította az eurós hosszú hozamok gyengülése, illetve a választási évre ráfordulva a piac által várt magasabb kötvénykibocsátás.

Az eszközallokációt változatlanul hagyjuk a magasabb részvény pozicionáltság miatt. Kihasználva az év végén tapasztalt forint gyengeséget, lezárnánk az év utolsó egyedévében megnövelt deviza kitettségünket és teljesen forintra állnánk vissza."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 100%

EUR kitettség: 0%

USD kitettség: 0%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ