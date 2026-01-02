Drámai szakadék nyílt a Wizz Air és a Ryanair között - Ki lehet 2026 nyertese?

Nem csak a két cég háza tájáról érkező hírek és információk, de a grafikonok is egy teljesen más történetet mesélnek a két nagy rivális, a Wizz Air és a Ryanair esetében. Amíg előbbi árfolyama valósággal összeomlott, addig utóbbié 2025-ben sorra érte el az új történelmi csúcsokat. Megnéztük, hogy milyen okok sorakoznak fel a két vállalat teljesítménye mellett, emellett pedig a 2026-os kilátásokkal is foglalkoztunk.

Az európai légiközlekedést az elmúlt években számos kihívás sújtotta: az energiaválság és a volatilis energiaárak, a gyengébb fogyasztói hangulat, valamint a Boeing és az Airbus háza táján jelentkező problémák egyaránt nehezítették a diszkont légitársaságok működését.

Mégis, első ránézésre is csak az egyik szereplőről mondható el, hogy komoly, rendszerszintű kihívásokkal néz szembe.

A grafikonok ugyanis egészen eltérő történetet mesélnek a két nagy rivális, a Wizz Air és a Ryanair esetében. Míg utóbbi részvényeinél egyértelműen egy stabil növekedési sztorit áraz a piac, addig a Wizz Air esetében ennek éppen az ellenkezőjét láthatjuk. De lesz-e változás 2026-ban?