Drámai szakadék nyílt a Wizz Air és a Ryanair között - Ki lehet 2026 nyertese?

Az európai légiközlekedést az elmúlt években számos kihívás sújtotta: az energiaválság és a volatilis energiaárak, a gyengébb fogyasztói hangulat, valamint a Boeing és az Airbus háza táján jelentkező problémák egyaránt nehezítették a diszkont légitársaságok működését.
Mégis, első ránézésre is csak az egyik szereplőről mondható el, hogy komoly, rendszerszintű kihívásokkal néz szembe.
A grafikonok ugyanis egészen eltérő történetet mesélnek a két nagy rivális, a Wizz Air és a Ryanair esetében. Míg utóbbi részvényeinél egyértelműen egy stabil növekedési sztorit áraz a piac, addig a Wizz Air esetében ennek éppen az ellenkezőjét láthatjuk. De lesz-e változás 2026-ban?
