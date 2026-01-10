Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

Soron következő online előadásunk pontosan ebben segít.
A résztvevők nemcsak megismerhetik a két piaci hangulat közötti különbségeket, hanem azt is, hogyan reagálhatnak a gyakorlatban az eltérő helyzetekre.
A webinárium célja, hogy a befektetők eszközöket kapjanak a trendek felismerésére, a döntések súlyának mérlegelésére és arra, miként lehet a kockázatot tudatosan kezelni.
Az előadás főbb témái:
-
A bika- és medvepiac fogalma és pszichológiája
-
Hogyan ismerhető fel, hogy éppen emelkedő vagy csökkenő trendben mozog a piac?
-
Milyen indikátorok és piaci jelek segíthetnek a helyzetek felismerésében?
-
Emelkedő trendben: mikor indokolt a kockázatvállalás növelése?
-
Csökkenő trendben: milyen stratégiák védenek a túlzott veszteségektől?
-
Konkrét piaci példák és történelmi helyzetek tanulságai
-
Gyakorlati tippek, amelyeket a résztvevők a saját befektetéseikben is azonnal alkalmazhatnak
Az előadás különlegessége, hogy nem elméleti keretekben mozog: a bika és a medve világát aktuális piaci példákon és tapasztalatokon keresztül mutatja be, ezáltal a résztvevők kézzelfogható, a mindennapi befektetési döntéseikben is hasznosítható tudással gazdagodnak.
Időpont: 2026. január 11. 19:00 - 19:45
További információ és regisztráció ITT.
Helyszín: Az internet
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
