Hihetetlen rali indult egy dél-amerikai országban: 130 százalékot szárnyaltak a részvények Trump akciója után

Venezuela vezető részvényindexe,

az Índice Bursátil de Capitalización (IBC) több mint 130 százalékot erősödött a január 3-án végrehajtott amerikai akció óta.

A rali azt a reményt tükrözi, hogy Venezuela gazdasága az évekig tartó rossz kormányzás, szankciók és adósságnemfizetések után végre stabilizálódhat. Egyre többen bíznak abban, hogy az átalakuló kormányzat friss tőkét vonz, újraindítja az olajtermelést, és rendezi kapcsolatait az Egyesült Államokkal.

A befektetők igyekeznek időben beszállni. A Teucrium amerikai alapkezelő pénteken kérelmet nyújtott be az értékpapír-felügyelethez egy olyan tőzsdén kereskedett alap (ETF) létrehozására, amely kifejezetten venezuelai kitettségű vállalatokra összpontosítana.

A kereslet széles befektetői körből érkezik: feltörekvő piaci vagyonkezelőktől, fedezeti alapoktól és a problémás adósságokra szakosodott befektetőktől egyaránt. Fontos ugyanakkor, hogy Venezuela tőzsdéje kicsi, rendkívül illikvid, és a globális befektetők számára nehezen hozzáférhető. Emiatt az árfolyam-ingadozások szélsőségesek lehetnek: az IBC 2025-ben 1644 százalékkal emelkedett.

"Mivel a venezuelai piacok forgalma alacsony, már a várakozások kisebb változásai is nagy ármozgásokat okozhatnak.

A rali reményt és spekulációt tükröz, nem pedig megerősített fundamentumokat

– írta elemzésében a TradingView pénzügyi platform egyik brókerpartnere.

Maduro elfogása óta a befektetők az ország államkötvényeit és az állami olajvállalat papírjait is élénken vásárolják. A venezuelai kötvények iránti megújult érdeklődést elsősorban az adósságátstrukturálással kapcsolatos optimizmus hajtja. A befektetők ebben látják a lehetőséget a 2017-es államcsőd óta befagyott értékek egy részének felszabadítására.

Jeff Grills, az Aegon Asset Management feltörekvő piaci adósságokért felelős vezetője ugyanakkor óvatosságra intett, és hangsúlyozta, hogy a részvényrali jelenleg elsősorban hírekre épül. "Ebben a szakaszban a rali inkább taktikai jellegűnek tűnik, mintsem egy strukturális átértékelés kezdetének" – mondta, hozzátéve, hogy a vezetőváltás önmagában még nem jelent teljes rendszerváltást.

Venezuela külső kötelezettségei – beleértve a választottbírósági követeléseket és a kétoldalú hiteleket, amelyeket összesen 150–170 milliárd dollárra becsülnek – szintén bonyolítják a gazdasági fellendülés ütemtervét.

Minden azon múlik, hogy a folyamat nem siklik-e ki. De ha megvalósul, az teljes átértékelést jelentene

– mondta Eric Fine, a VanEck portfóliókezelője.

