Trump beleállt a Fed elnökébe – ha felszívja magát, egyszerre két főnöke lehet a dollár sorsát eldöntő intézménynek

A szokatlan forgatókönyv hihetősége azután kezdett el nőni, hogy az Igazságügyi Minisztérium múlt héten esküdtszéki idézéseket kézbesített a Fednek. A példátlan lépést széles körben úgy értelmezték, mint Trump azon erőfeszítéseinek eszkalációját, amelyekkel a monetáris politikára próbál nyomást gyakorolni.

Egyelőre nem világos, hogyan alakul a jogi eljárás, és Powell végül milyen döntést hoz a saját jövőjéről. Ismerői szerint, ha maradna is, azt kizárólag az intézmény védelme érdekében tenné, és semmiképpen sem kívánna "árnyékjegybankelnökként" működni.

Ha azonban a jogi fejlemények végül mégis arra késztetik Powellt, hogy maradjon, az felboríthatja Trump terveit. Az elnök szándéka az, hogy a testületet olyan tisztviselőkkel töltse fel, akik támogatják jelentős kamatcsökkentési elképzeléseit. Powell jelenléte emellett erős ellensúlyt jelenthetne a Fedben azzal szemben, akit Trump a következő elnöknek jelöl.

Elemzők szerint egy ilyen forgatókönyv zavart okozhat a befektetők körében, és megnehezítheti annak megítélését, hogy melyik döntéshozó bír nagyobb befolyással, illetve merre tartanak a kamatok.

Ez valóban egy 'két pápa' helyzetet teremthet, amelyben a pénzügyi piacok és a közvélemény is könnyen összezavarodhat azt illetően, hogy ki az úr a háznál

– mondta Loretta Mester, a clevellandi Fed korábbi elnöke.

Powell terveit illetően eddig óvatosan fogalmazott, a legtöbb Fed-megfigyelő mégis arra számított, hogy májusban távozik. Ezt a várakozást kérdőjelezte meg az idézésekről szóló hír. A január 11-én kiadott, írásbeli és videónyilatkozatában Powell közölte, hogy az idézések a Fed székházának felújításával kapcsolatos, júniusi kongresszusi meghallgatáshoz kötődnek. Szokatlanul éles hangú reakciójában hozzátette, hogy a lépést "az adminisztráció fenyegetéseinek és folyamatos nyomásgyakorlásának tágabb kontextusában kell értelmezni".

A büntetőjogi vádak kilátásba helyezése annak következménye, hogy a Federal Reserve a kamatokat a közérdek legjobb megítélése alapján állapítja meg, nem pedig az elnök preferenciáihoz igazodva

– fogalmazott Powell. Ez az a reakció, ami beindította a találgatásokat, hogy az elnöki mandátuma után is maradna-e a gyors kamatcsökkentést megakadályozni.

Címlapkép forrása: Shutterstock

