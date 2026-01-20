Új korszakba lépnek a Gondoskodás Pénztárak, szoros együttműködés jön a Gránit Bankkal

A megállapodás aláírását követően Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnöke elmondta: az évkezdettel lezárult egy korszak a 262 ezer taggal rendelkező Gondoskodás Pénztárak életében, megszűnt egy több mint 20 éves partnerség, az átállás sikeresen megtörtént, így 2026-tól kezdődően új irányt vesz a pénztár. Az új névvel és arculattal együtt egy digitalizációs folyamat is kezdetét veszi, aminek célja, hogy az öngondoskodás még felhasználóbarátabbá váljon.
Az új időszakban meghatározó szerep jut majd az innovációnak, ennek keretein belül
márciustól új pénztári mobilapplikáció bevezetése várható,
melyben egy helyen lesznek kezelhetők az egészség- és nyugdíjpénztári megtakarítások. Az egyik fő újdonság, hogy szolgáltatáskereső funkciót is tartalmaz majd az app, így a pénztártagok könnyedén megtalálhatják majd a földrajzi helyük közelében elhelyezkedő szolgáltatókat. A nyugdíjpénztári megtakarítás tervezését segítő új kalkulátor is jön: Kiss szerint akár havi 10 ezer forint megtakarítás is jelentősen hozzájárulhat a nyugdíj kiegészítéséhez.
A partnerségek is nagy szerepet kapnak, a CIG Pannónia Biztosítóval tavaly szeptemberben írt alá megállapodást a pénztár, céljuk a szolgáltatásaik kiterjesztése, egyfajta közös értékesítés az ügyfelek felé – ez először a vállalati ügyfeleket érinti, de idővel minden ügyfélre kiterjedhet.
A Gránit Bankkal megkötött stratégiai partnerség is kiemelt jelentőségű, ma már a Gránit Csoport végzi a pénztárak számlavezetését és vagyonkezelését egyaránt, a ma aláírt megállapodás lényege pedig, hogy a Pénztárak és a bankcsoport segítik egymás termékeinek elterjedését a digitális csatornáikon keresztül.
Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója aláhúzta: a Gránit Csoporthoz tartozó Gránit Alapkezelő egy pályázat keretében nyerte el az együttműködési lehetőséget, ezzel régi vágyuk teljesült, hiszen ez a tevékenység jól beleillik a Gránit digitális ökoszisztémájába. Hegedüs idézte a 94 évesen visszavonult Warren Buffett gondolatát, miszerint
„a siker nem feltétlenül a bevételen múlik, hanem a pénz kezelésének bölcsességén.”
A Gránit új fejlesztése révén először az egészségpénztári számlanyitás, majd a nyugdíjpénztári számlanyitás is elérhető lesz a bank mobilapplikációjában. "Hosszú távon csak olyan megoldások működnek, amelyek értéket teremtenek" – jelentette ki Hegedüs Éva.
Az elnök-vezérigazgató bemutatta: a Gránit Bank a közép-kelet-európai régió egyik leggyorsabban növekvő bankja, jelenleg mintegy 300 ezer számlát vezet, és 2025-ben feleakkora eszközarányos működési költséggel (0,95%) dolgozott, mint a magyar bankszektor egésze (1,8%). Hegedüs fontosnak tartja, hogy az elmúlt 15 évben csoportszinten megtermelt 70 milliárd forintnyi adózott eredményt a tulajdonosok mindig visszaforgatták.
Az egészséges élet és az okos pénzügyek kéz a kézben járnak
- vélekedett Hegedüs.
Fedák István, a CIG Pannónia Biztosító vezérigazgatója felidézte: 2023-ra nyúlik vissza az együttműködés a biztosító és a Gránit között, a jövőben több, a mesterséges intelligencia által támogatott termékkel terveznek piacra lépni, együttműködve a pénztárakkal. Az online jelenlét egyre fontosabb – húzta alá Fedák.
A pénztárakkal való partnerség révén 260 ezer potenciális ügyféllel kalkulálnak,
természetesen a GDPR és más szabályozások által engedett kereteken belül, ennek kiaknázása érdekében a termékstruktúra frissítése is megtörtént.
Kérdésre válaszolva Kiss Imre Ervin kitért az MBH-val történő különválás hátterére. A nyugdíj- és egészségpénztárak független intézmények, a tagok tulajdonában vannak – húzta alá. A több mint 20 éves partnerséget, a névhasználatról szóló megállapodást az MBH Bank mondta fel tavaly, a mögöttes okot a stratégiai célok eltérése jelentette. A bank egy bankcsoporton belülre fókuszáló fejlődési irányban gondolkodott, holott a 197 ezer egészségpénztári tagból mintegy 2500 körüli a bankholdinghoz tartozó tagok száma, a 66 ezer nyugdíjpénztári tagból pedig 2200-2300 ilyen hátterű tagról beszélhetünk. A megállapodás megszűnésével a bank visszavonta az általa delegált tisztségviselőket is.
Az öngondoskodási célú állami támogatásról Kiss elmondta: afféle mostohagyermeke ez a szektor az adórendszernek, meg is lehetne duplázni a 150 ezer forintos állami támogatási limitet, amely régóta nem emelkedett, így nem igazodott az inflációhoz. A cafeteria-rendszerből is kikerült a munkáltatói támogatási lehetőség, az anyák adómentessége pedig szintén csökkenti a jogosultak körét. Ennek megoldása a társkártya használata lehet, tehát a férjük pénztári számláját használhatják a feleségek, ami ugyan adminisztratív teher és költség a pénztárnak, de ilyen módon az adómentes nők is ki tudják használni az öngondoskodási lehetőséget.
Hegedüs Éva aláhúzta: a cél, hogy az ügyfelek egyre jobb, digitális szolgáltatást kapjanak, ne kelljen befáradniuk a fiókba az ügyintézéskor. A bank saját céljának is tartja, hogy jelentősen növekedjen a Gondoskodás Pénztárak tagsága, és a Gránit Alapkezelő minél jobb hozammal kezelje a pénztári vagyont.
A növekedési várakozásokról Kiss Imre Ervin elárulta: az idei évre 8 ezer fős egészségpénztári és 4 ezer fős nyugdíjpénztári taglétszám-növekedést terveznek.
Címlapkép forrása: Gránit Bank
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Riasztó adatok érkezetek: halálos járvány terjed az Egyesült Államokban
Annyi fertőzött van egy hét alatt, mint korábban egész évben.
Nem akar fogyasztani Kína, új receptet vet be a párt
A feldolgozóiparon túlra tekint végre a kommunista vezetés.
Százmilliárdos portfólióértéket céloz a magyar alapkezelő
Három budapesti irodaház és egy debreceni lakóingatlanfejlesztési telek a portfólióban.
Mi lesz a magyar ingatlanpiaccal 2026-ban? – Megszólaltak a Portfolio Ingatlan TOP50 szakértői
Kiszámítható szabályozói környezetért kiáltanak a szakemberek.
Visszaestek a Volkswagen eladásai, nagy gondok vannak a világ legnagyobb autópiacán
Észak-Amerikában is gyengén szerepelt a cég.
Meglepő változás zajlik a hazai ingatlanpiacon: az eladók tömegesen léptek piacra, a vevők viszont máshol keresnek
Ötéves csúcson a lakáseladási kedv.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Banki tartozás elévülése - gyakorlati útmutató
A banki tatozások elévüléséről közérthetően, jogszerűen Ez az átfogó szakmai útmutató elsősorban azoknak szól, akiket régi banki tartozás miatt keresett meg követeléskezelő, vagy ba
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.