Új korszakba lépnek a Gondoskodás Pénztárak, szoros együttműködés jön a Gránit Bankkal

Stratégiai megállapodást írtak alá a Gondoskodás Pénztárak a Gránit Bankkal, melynek lényege, hogy a partnerek szoros együttműködésben kínálnak digitális szolgáltatást az ügyfeleknek, ezzel az öngondoskodás felhasználóbarátabbá, kényelmesebbé válik, és nem kell ellátogatni egy fiókba az ügyintézéshez. A sajtóeseményen Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója aláhúzta: az egészséges élet és az okos pénzügyek kéz a kézben járnak. Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Pénztárak igazgatótanácsának elnöke úgy látja, a partnerségnek is köszönhetően idén 8 ezer fővel növekedhet az egészségpénztári, és 4 ezer fővel a nyugdíjpénztári taglétszám.

Biztosítás 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A megállapodás aláírását követően Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnöke elmondta: az évkezdettel lezárult egy korszak a 262 ezer taggal rendelkező Gondoskodás Pénztárak életében, megszűnt egy több mint 20 éves partnerség, az átállás sikeresen megtörtént, így 2026-tól kezdődően új irányt vesz a pénztár. Az új névvel és arculattal együtt egy digitalizációs folyamat is kezdetét veszi, aminek célja, hogy az öngondoskodás még felhasználóbarátabbá váljon.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 08. Szakít az MBH a nyugdíjpénztárával és az egészségpénztárával

Az új időszakban meghatározó szerep jut majd az innovációnak, ennek keretein belül

márciustól új pénztári mobilapplikáció bevezetése várható,

melyben egy helyen lesznek kezelhetők az egészség- és nyugdíjpénztári megtakarítások. Az egyik fő újdonság, hogy szolgáltatáskereső funkciót is tartalmaz majd az app, így a pénztártagok könnyedén megtalálhatják majd a földrajzi helyük közelében elhelyezkedő szolgáltatókat. A nyugdíjpénztári megtakarítás tervezését segítő új kalkulátor is jön: Kiss szerint akár havi 10 ezer forint megtakarítás is jelentősen hozzájárulhat a nyugdíj kiegészítéséhez.

A partnerségek is nagy szerepet kapnak, a CIG Pannónia Biztosítóval tavaly szeptemberben írt alá megállapodást a pénztár, céljuk a szolgáltatásaik kiterjesztése, egyfajta közös értékesítés az ügyfelek felé – ez először a vállalati ügyfeleket érinti, de idővel minden ügyfélre kiterjedhet.

A Gránit Bankkal megkötött stratégiai partnerség is kiemelt jelentőségű, ma már a Gránit Csoport végzi a pénztárak számlavezetését és vagyonkezelését egyaránt, a ma aláírt megállapodás lényege pedig, hogy a Pénztárak és a bankcsoport segítik egymás termékeinek elterjedését a digitális csatornáikon keresztül.

Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója aláhúzta: a Gránit Csoporthoz tartozó Gránit Alapkezelő egy pályázat keretében nyerte el az együttműködési lehetőséget, ezzel régi vágyuk teljesült, hiszen ez a tevékenység jól beleillik a Gránit digitális ökoszisztémájába. Hegedüs idézte a 94 évesen visszavonult Warren Buffett gondolatát, miszerint

„a siker nem feltétlenül a bevételen múlik, hanem a pénz kezelésének bölcsességén.”

A Gránit új fejlesztése révén először az egészségpénztári számlanyitás, majd a nyugdíjpénztári számlanyitás is elérhető lesz a bank mobilapplikációjában. "Hosszú távon csak olyan megoldások működnek, amelyek értéket teremtenek" – jelentette ki Hegedüs Éva.

Az elnök-vezérigazgató bemutatta: a Gránit Bank a közép-kelet-európai régió egyik leggyorsabban növekvő bankja, jelenleg mintegy 300 ezer számlát vezet, és 2025-ben feleakkora eszközarányos működési költséggel (0,95%) dolgozott, mint a magyar bankszektor egésze (1,8%). Hegedüs fontosnak tartja, hogy az elmúlt 15 évben csoportszinten megtermelt 70 milliárd forintnyi adózott eredményt a tulajdonosok mindig visszaforgatták.

Az egészséges élet és az okos pénzügyek kéz a kézben járnak

- vélekedett Hegedüs.

Fedák István, a CIG Pannónia Biztosító vezérigazgatója felidézte: 2023-ra nyúlik vissza az együttműködés a biztosító és a Gránit között, a jövőben több, a mesterséges intelligencia által támogatott termékkel terveznek piacra lépni, együttműködve a pénztárakkal. Az online jelenlét egyre fontosabb – húzta alá Fedák.

A pénztárakkal való partnerség révén 260 ezer potenciális ügyféllel kalkulálnak,

természetesen a GDPR és más szabályozások által engedett kereteken belül, ennek kiaknázása érdekében a termékstruktúra frissítése is megtörtént.

Kérdésre válaszolva Kiss Imre Ervin kitért az MBH-val történő különválás hátterére. A nyugdíj- és egészségpénztárak független intézmények, a tagok tulajdonában vannak – húzta alá. A több mint 20 éves partnerséget, a névhasználatról szóló megállapodást az MBH Bank mondta fel tavaly, a mögöttes okot a stratégiai célok eltérése jelentette. A bank egy bankcsoporton belülre fókuszáló fejlődési irányban gondolkodott, holott a 197 ezer egészségpénztári tagból mintegy 2500 körüli a bankholdinghoz tartozó tagok száma, a 66 ezer nyugdíjpénztári tagból pedig 2200-2300 ilyen hátterű tagról beszélhetünk. A megállapodás megszűnésével a bank visszavonta az általa delegált tisztségviselőket is.

Az öngondoskodási célú állami támogatásról Kiss elmondta: afféle mostohagyermeke ez a szektor az adórendszernek, meg is lehetne duplázni a 150 ezer forintos állami támogatási limitet, amely régóta nem emelkedett, így nem igazodott az inflációhoz. A cafeteria-rendszerből is kikerült a munkáltatói támogatási lehetőség, az anyák adómentessége pedig szintén csökkenti a jogosultak körét. Ennek megoldása a társkártya használata lehet, tehát a férjük pénztári számláját használhatják a feleségek, ami ugyan adminisztratív teher és költség a pénztárnak, de ilyen módon az adómentes nők is ki tudják használni az öngondoskodási lehetőséget.

Hegedüs Éva aláhúzta: a cél, hogy az ügyfelek egyre jobb, digitális szolgáltatást kapjanak, ne kelljen befáradniuk a fiókba az ügyintézéskor. A bank saját céljának is tartja, hogy jelentősen növekedjen a Gondoskodás Pénztárak tagsága, és a Gránit Alapkezelő minél jobb hozammal kezelje a pénztári vagyont.

A növekedési várakozásokról Kiss Imre Ervin elárulta: az idei évre 8 ezer fős egészségpénztári és 4 ezer fős nyugdíjpénztári taglétszám-növekedést terveznek.

Címlapkép forrása: Gránit Bank

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ